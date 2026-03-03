El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha acudido este martes a la inauguración de la nueva Oficina y del protocolo Antiocupación del Ayuntamiento de Alcobendas. El dirigente del PP ha señalado a OKDIARIO que la okupación es uno «de los problemas que existe en estos momentos en muchas ciudades» y ha considerado que «Sánchez necesita la okupación para seguir en el Gobierno».

Albiol ha explicado a este periódico que la okupación no es un «problema de izquierdas ni de derechas. Es un delito». Un delito contra la propiedad privada que el Gobierno de Pedro Sánchez se niega ha erradicar. El motivo, según el alcalde de Badalona, se debe principalmente a un «interés partidista»: «Los Ayuntamientos se ven obligados a poner las medidas necesarias acabar con este problema, ya que Pedro Sánchez y sus socios no lo hacen por una cuestión ideológica».

Por eso destaca la inauguración de esta nueva oficina y Protocolo Antiocupación del Ayuntamiento de Alcobendas. Destaca que es un «gran acierto», pero que es «lamentable» que se tenga que perseguir y erradicar este delito parte desde los ejecutivos locales porque «al Gobierno de España no le da la gana solucionarlo».

El alcalde aclara que la resolución de la okupación no es una cuestión que dependa únicamente de la Policía Local, sino de la coordinación de la Policía con el departamento de Urbanismo con los Servicios Sociales. De esta manera considera que cuando un vecino denuncie la okupación de su vivienda reciba la atención adecuada. Y añade: «La oficina anti okupación es una oficina que tiene que coordinar esas acciones en los distintos departamentos del Ayuntamiento».

Albiol y el Protocolo Antiokupación

También ha destacado a OKDIARIO que las víctimas de okupación «van a tener que esperar a que haya un cambio de Gobierno para que haya un cambio real», señala respecto a este delito que el Gobierno de Sánchez en vez de erradicar, fomenta.

«El Partido Popular tiene presentada en el Congreso y que el Partido Socialista tiene bloqueada, que no permita que se tramite, pide y hacia adelante para poder desocupar las viviendas en 48 en 48 horas», explica García Albiol a este periódico en relación a las propuestas de supartido para acabar con la okupación e inquiokupación.

Y añade: «Mientras esto no ocurra, trabajos como el de Alcobendas o el de Badalona con estas oficinas, van a dar respuesta a la inmensa mayoría de los problemas que tienen estas estas familias».

Garcia Albiol es una de las figuras clave del PP en Cataluña en la lucha contra la okupación. En diciembre de 2025, el gobierno de Albiol llevó a cabo el desalojo de un antiguo instituto (el B9) que estaba ocupado por decenas de personas. Se reportó el desalojo de cientos de personas en diversos operativos al borde de la Navidad de 2025. Anteriormente en mayo de 2024, su equipo de gobierno redujo la okupación ilegal en Badalona hasta un 30%.