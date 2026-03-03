El TSJ da dos días para presentar alegaciones sobre Mazón en pleno escándalo de la juez de la DANA

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha emitido este martes una Diligencia de Ordenación por la que se registra la exposición razonada elevada por la Plaza Número 3 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Catarroja, que dirige la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el marco de las diligencias previas del caso de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia. El Alto Tribunal concede dos días de plazo a la Fiscalía y a las partes personadas para formular alegaciones. En la práctica, esto supone que el plazo vence el lunes de la próxima semana, a las 15:00 horas.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra elevó exposición razonada contra Carlos Mazón el pasado 26 de febrero. Lo hizo horas después de que el letrado Rubén Gisbert presentara ante la misma Sala del mismo Tribunal una querella contra la citada magistrada y el marido de esta, el también juez Jorge Martínez Ribera, por hasta seis posibles delitos.

Este martes, el colectivo de funcionarios publicos Manos Limpias ha solicitado también al TSJCV la reapertura de la querella presentada en julio de 2025 por ese mismo colectivo y ante el mismo Alto Tribunal, contra la citada juez Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa de la DANA, y su marido, el también juez, Jorge Martínez Ribera, por los supuestos delitos de prevaricación judicial y de intromisión o evasión de competencias, en calidad de coautores. Es decir, intromisión en el caso del marido de la juez. Y evasión en el caso de la magistrada, tal como ha adelantado este martes OKDIARIO. Todo ello, ha causado un enorme escándalo.

Están pendientes, por tanto, en el Alto Tribunal que ahora ha iniciado el procedimiento sobre la exposición razonada, las dos querellas contra la juez de la DANA y su marido. Una, presentada antes que la citada exposición razonada.

El TSJCV, ha adelantado también que la Diligencia de Ordenación establece la designación del tribunal encargado de resolver sobre la admisión o no de la exposición razonada. Ese tribunal lo conforman el presidente de la Sala y del TSJCV, Manuel Baeza; la magistrada Pia Calderón, que es la ponente, y el magistrado José Francisco Ceres.