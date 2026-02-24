La juez de la DANA quema las naves tras los audios de su marido en OKDIARIO y se lanza a por Mazón

En pleno escándalo por los audios destapados por OKDIARIO que prueban que el magistrado Jorge Martínez Ribera, marido de la juez Nuria Ruiz Tobarra, que instruye el caso de la DANA, participó en interrogatorios a las víctimas, y con una querella presentada contra ambos hasta por seis supuestos delitos, la instructora ha decidido quemar sus naves y elevar ante la Sala de lo Civil y Penal el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) exposición razonada contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Curiosamente, la exposición razonada de la juez ha sido presentada ante esa misma Sala de lo Civil y Penal ante la que el abogado Rubén Gisbert ha presentado la querella contra la magistrada y su marido, tal como ha publicado, también, OKDIARIO. El TSJCV ha informado de la decisión de la juez a través de su perfil de la red social X, antes Twitter, hace escasamente unos minutos.

Se da la circunstancia de que es el Alto Tribunal valenciano al que corresponde la competencia para investigar a Carlos Mazón, dada la condición de aforado de este, ya que es, en la actualidad, diputado del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas.

De hecho, tal como adelantó este lunes, también OKDIARIO, así lo interpretó también la letrada Yulia Ivanístova, letrada que forma parte del equipo jurídico del letrado José María Bueno, que lidera la representación legal del que fuera secretario autonómico de Emergencias en la DANA, Emilio Argüeso, uno de los investigados en el procedimiento junto a la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas.

Ivanístova protestó a la juez en el transcurso del acto que se había llevado a efecto, el del interrogatorio a Josep Lanuza, un asesor del ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La abogada recordó a la magistrada que la mayoría de las preguntas de ese acto jurídico habían ido referidas al citado Mazón, cuando «no es competente para ello». Así, lo revelaron a OKDIARIO fuentes próximas al caso.