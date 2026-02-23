Una defensa protesta a la juez de la DANA y le recuerda que no es competente para indagar sobre Mazón

Yulia Ivanístova, letrada que forma parte del equipo jurídico del letrado José María Bueno, que lidera la representación legal del que fuera secretario autonómico de Emergencias en la DANA, Emilio Argüeso, uno de los investigados en el procedimiento junto a la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, ha protestado este lunes a la juez que instruye las diligencias previas sobre el caso de la riada del 29 de octubre de 2024, la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, en el transcurso del acto que se ha llevado a efecto, el del interrogatorio a Josep Lanuza, un asesor del ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha recordado a la magistrada que la mayoría de las preguntas de ese acto jurídico habían ido referidas al citado Mazón, cuando «no es competente para ello». Así, lo han revelado a OKDIARIO fuentes próximas al caso.

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es, en la actualidad, aforado. Y ello, en su condición de diputado en las Cortes Valencianas. En consecuencia, la investigación sobre él, en el caso en que se produzca, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La jornada en torno a la DANA de este lunes ha tenido dos escenarios distintos. Uno, de índole legislativa, en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas. Allí, han comparecido cuatro asociaciones de víctimas.

Otro, de ámbito judicial, en el desarrollo de las diligencias previas que instruye el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia). En este último, correspondía este lunes la comparecencia de Josep Lanuza. Este último, un asesor de comunicación de Carlos Mazón, que acompañó al ahora ex presidente del Gobierno valenciano, que acompañó al propio Mazón el dia de la riada.

La letrada que representaba a Emilio Argüeso ha manifestado a la juez que ella no iba a hacer preguntas en el acto de este lunes, el de la comparecencia del citado Josep Lanuza, pues, a su juicio, la inmensa mayoría de esas preguntas habían sido referidas a Carlos Mazón. Y ello, pese a que el juzgado de instrucción no es competente para ello, dada la condición de aforado del propio Mazón.

Consideraba, además, esa defensa que ello era negativo no sólo para Argüeso, sino para los dos investigados. Porque, a su juicio, se ven sometidos a una investigación en la que los actos no se refieren a ellos, sino a un tercero.

Además, esa defensa, según ha podido saber OKDIARIO, tenía intención de que constara en acta la forma en que se están llevando los interrogatorios, donde, a su juicio, las acusaciones pueden volver a tomar la palabra tantas veces como quieran, aunque haya terminado el interrogatorio.