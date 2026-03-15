La AIE anuncia la liberación «inmediata» de 400 millones de barriles para frenar los precios del petróleo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha anunciado este domingo que liberará de forma inmediata existencias procedentes de Asia y Oceanía para poner en el mercado 400 millones de barriles de petróleo. Los volúmenes procedentes de América y Europa empezarán a llegar a partir de finales de marzo.

Los países miembros ya han presentado sus planes para aplicar la excepcional medida, adoptada debido al intenso impacto que está teniendo en el mercado petrolero la guerra en Irán y, especialmente, el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del comercio mundial de petróleo.

Hasta el momento, los miembros de la AIE han comprometido 271,7 millones de barriles procedentes de reservas gubernamentales, 116,6 millones de barriles de reservas obligatorias de la industria y 23,6 millones de otras existencias, según datos actualizados este 15 de marzo.

Por regiones, los países de América aportarán 172,2 millones de barriles de reservas públicas y 23,6 millones adicionales de otras fuentes, todos ellos en forma de crudo.

En Asia-Oceanía, los volúmenes comprometidos alcanzan los 66,8 millones de barriles de reservas gubernamentales y 41,8 millones de reservas de la industria, con una distribución compuesta por un 60 % de crudo y un 40 % de productos petrolíferos.

En Europa, los países miembros de la AIE liberarán 32,7 millones de barriles de reservas públicas y 74,8 millones de reservas obligatorias del sector, formadas en un 32 % por crudo y en un 68 % por productos refinados.

La AIE señaló que esta es la sexta acción colectiva de emergencia adoptada por sus miembros desde la creación del organismo en 1974, después de intervenciones similares en 1991, 2005, 2011 y en dos ocasiones en 2022.

El organismo advirtió además que la guerra en Oriente Medio está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial.