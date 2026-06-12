El pueblo costero en el que Alvar Seguí se encuentra con la naturaleza y el mar

Hasta hace tres meses era un auténtico desconocido para el gran público, aunque su apellido dejaba claro que pertenece a una de las familias más queridas de nuestro país. El gen aventurero de su abuelo Miguel de la Quadra-Salcedo lo ha heredado, tanto que el parecido físico es enorme, que muchos han visto en Alvar Seguí el retrato del mítico aventurero que llenó horas de televisión en los años 80 y 90 y era una estrella. El finalista de Supervivientes 2026 se lo ha pasado en grande viviendo en condiciones extremas, pero él ha demostrado saberse mover como pez en el agua en una playa en la que tenía pocas opciones. Una vez que ya está en España de vuelta, es muy posible que decida marcharse a descansar unos días con los suyos para recuperar el tiempo perdido, algo que bien podría hacer viajando hasta una localidad del sur de España en la que ya ha dejado claro que ha pasado grandes momentos y a la que vuelve siempre que puede.

Tarifa es uno de los destinos favoritos por cientos de miles de personas cada año, muchos de ellos enamorados de sus largas playas, pero también es uno de los templos del surf en nuestro país. Decenas de famosos eligen sus playas para disfrutar del verano, por eso es fácil ver en sus chiringuitos a caras conocidas como la actriz y empresaria Raquel Meroño, el cantante Dani Martín, el extorero y ahora actor Óscar Higares; y no nos podemos olvidar de Paz Padilla y toda su familia. La actriz, escritora y presentadora de Telecinco es dueña junto a su hija de una tienda, además de que junto a sus hermanos se encarga de mantener abierto El Trompeta, uno de los chiringuitos con más solera de la zona.

Tarifa, el lugar elegido por Alvar Seguí para salir de la rutina

Alvar también es uno de los más habituales, acudiendo siempre que puede a la Wild House, una casa rural que ofrece retiros de yoga y multitud de actividades en plena naturaleza y a unos pocos pasos del mar. Todo un lujo que todos buscamos en cuanto comienza a apretar el calor.

Este pequeño hotel ofrece alternativas de lo más curiosas, como por ejemplo cambiar una habitación clásica por una yurta. Se trata de un tipo de vivienda utilizado por los pueblos nómadas en Mongolia. Aunque pueda parecer una pequeña vivienda que se podría venir abajo fácilmente, hay construcciones con todo tipo de lujos en las que disfrutar de cocina, ducha y hasta aire acondicionado, pero sin estar entre cuatro paredes. Toda una experiencia.

Este lugar espectacular está situado entre las playas Valdevaqueros y Los Lances, pero alejado de las masificaciones, puesto que para llegar a él hay que hacerlo a través de un camino de tierra. Este curioso hotel se ofrece para nómadas digitales y para grupos de amigos y familias, puesto que las habitaciones tienen numerosas camas y los baños son compartidos, dejando de lado los grandes lujos.

Como decimos, hay espacio compartido de salón-comedor, contando con tres dormitorios y dos baños. Pero lo mejor de este lugar es el exterior: con barbacoa, un horno de leña y su propio chiringuito para disfrutar de comidas, cenas y largas sobremesas.

Allí, Alvar Seguí nos ha mostrado en sus redes sociales que pasa las tardes en su patio, además de poder hacer actividades como senderismo, kitesurf y otros muchos deportes acuáticos.