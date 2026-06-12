First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que no dudan un solo segundo en poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates que hemos podido disfrutar en la cadena principal de Fuencarral, hemos conocido a Rosi, una pensionista de 65 años de Valladolid que visitó por segunda vez el programa. Esta ocasión, lo hizo con ganas de disfrutar al máximo de la experiencia y de sorprender, como nunca, a su cita. Es por eso que no tuvo reparos a la hora de aparecer con un bastón que no solamente fue utilizado como complemento, sino que formó parte de toda una actuación de estilo burlesque que tenía preparada.

Todo comenzó cuando Rosi, a su llegada al restaurante más famoso de la televisión, desveló lo que buscaba en un hombre: que fuese alguien íntegro, alto y que tuviese las «manos grandes». Pero no todo queda ahí, puesto que también quería estar junto a una persona con la que pudiese compartir muchos momentos y, sobre todo, disfrutar al máximo de la vida. Su cita para esa noche era Juan, un jubilado de 66 años que llegaba desde Madrid y que, a priori, encajaba físicamente con lo que ella busca. De hecho, desde el inicio le resultó atractivo por su altura, así como por su presencia. Durante la conversación, Juan no tuvo reparos a la hora de preguntar a Rosi por su bastón. «¿Por qué usas bastón? ¿Te pasa algo o es porque te gusta?», quiso saber. Ella, por su parte, tomó la decisión de mantener el misterio. Al menos por el momento.

En plena charla, ella aprovechó para dejar claros sus límites en una relación. Entre otras cuestiones, afirmó que no se iría a la cama con alguien el primer día. Juan, por su parte, reconoció con total naturalidad que él sí estaría dispuesto a dar ese paso. Todo ello mientras ambos continuaron conversando sobre diversos temas personales, como es el caso de gustos musicales o, incluso, de animales.

Fue entonces cuando Juan no pudo evitar reaccionar con incomodidad al saber que Rosi tiene una rata en su casa. Algo que, como es de esperar, no dejó indiferente a nadie, ni mucho menos. «Una rata, qué asco, imagínate que me invita a su casa y no me dice lo de la rata», comentó. Es más, casi se atraganta y Rosi aprovechó para ofrecerse a hacerle el boca a boca.

Un comentario que provocó una reacción inesperada en el soltero: «¿Con lengua o sin lengua?». Poco después, la soltera se animó a desvelar a su cita el verdadero uso del bastón que llevaba consigo, y era para su actuación de burlesque. Una sorpresa que divirtió y descolocó a Juan en partes iguales: «Me ha puesto calentón».

En la decisión final de First Dates, Juan dejó claro que estaba dispuesto a tener una segunda cita con la vallisoletana: «Si tú quieres y, si no, a joderse me toca». No tardó en descubrir que Rosi también estaba de acuerdo en tener un segundo encuentro, puesto que le parecía un hombre profundamente divertido y «con conversación». ¡El amor triunfó!