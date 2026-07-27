Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado viernes 24 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 611 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Mabel deja a Salva solo con la cantina, y todo para tratar de asistir al curso de artes. Nieves, por su parte, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una dura confesión a Begoña. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Tasio no ha dudado un solo segundo en hacer una sorprendente oferta a su padre, mientras que Dorotea se ha visto en la obligación de pedir ayuda a Andrés. En cuanto a Digna, ha hecho una sorprendente e inesperada propuesta a Nieves, mientras que Fina se queda completamente sorprendida y descolocada al recibir una visita que, desde luego, no esperaba. ¡Es un hecho que no estaba en sus planes!

¿Qué sucede en el capítulo 612 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 27 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Beatriz no ha tenido reparos a la hora de pedir explicaciones a Gabriel por la marcha de Begoña. Todo ello mientras Marisol ha llegado a la Casa Grande. Paula, por su parte, hace recapacitar a Valentina sobre su madre.

Manuela, por su parte, hace todo lo que está en su mano para tratar de congeniar, de alguna manera, con Marisol. En cuanto a Damián, no duda un solo segundo en comunicarle a Tasio su decisión sobre su permanencia en La Industrial. Manuela, por su parte, se ha quedado completamente sin palabras y descolocada al enterarse de la verdad sobre Marisol. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.