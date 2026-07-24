Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 23 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 610 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Miguel no tiene reparos a la hora de sincerarse, como nunca, con Claudia. Todo ello mientras ha hecho todo lo que está en su mano para intentar acercar posturas con su padre.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Begoña ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para proponer un trato a Gabriel. Y lo hace a pesar de las posibles consecuencias de sus actos. Todo ello mientras Tasio ha dejado a todos completamente sin palabras al anunciar una decisión de lo más impactante, a la par que inesperada. Por si fuera poco, Andrés no puede evitar preocuparse profundamente por Valentina, mientras que Marisol, como no podía ser de otra forma, se rompe al ver a Pablo.

¿Qué sucede en el capítulo 611 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 24 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Mabel no tiene reparos a la hora de dejar a Salva solo en la cantina, y todo para tratar de asistir al curso de artes. Nieves, por su parte, no ha dudado un solo segundo en hacer una durísima confesión a Begoña.

Tasio, por su parte, ha dado el importantísimo paso de hacer una sorprendente oferta a su padre, mientras que Dorotea se ha visto en la obligación de pedir ayuda a Andrés. Todo ello mientras Digna consigue dejar descolocada a Nieves con una sorprendente propuesta, mientras que Fina se queda profundamente sorprendida y en shock al recibir una inesperada visita. Algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de la serie Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.