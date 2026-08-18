¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 18 al 20 de agosto de 2026

Pasapalabra recibe esta semana en plató a un grupo de invitados que combina baloncesto, comunicación y televisión, para acompañar a los concursantes en su duelo diario por el bote de ‘AlaZ’. Roberto Leal sí está descansando, aunque Antena 3 ha trabajado duro para que, como todos los años, el programa pueda emitir programas de estreno durante todas las tardes del mes de agosto. Los cuatro famosos grabaron estos programas hace varias semanas, por lo que pudieron quedar así guardados para emitir en una de las semanas de vacaciones por excelencia en nuestro país. Se trata de un ‘truco’ para que Roberto Leal y su equipo puedan descansar durante varias semanas sin que se note su ausencia, puesto que es uno de los programas más importantes de Antena 3 y que más audiencia le da a la cadena de San Sebastián.

Amaya Valdemoro y Jorge Garbajosa, leyendas del baloncesto español

Amaya Valdemoro, considerada una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto español, y Jorge Garbajosa, campeón del mundo con la selección en 2006, llegan juntos al concurso como parte de una misma generación dorada del deporte de la canasta. Ambos han sido nominados en los últimos años al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, el salón de la fama del baloncesto mundial, reconocimiento que confirma el peso de su legado deportivo.

Torito, de estrella de Telecinco a vivir centrado en su familia

Quique Jiménez, conocido como Torito, natural de Ciudadela (Menorca) y licenciado en Bellas Artes, comenzó su carrera trabajando en decorados para publicidad y cine antes de dar el salto a la televisión a principios de los 2000. Con sus característicos rastas de colores y su estilo directo, se convirtió en uno de los reporteros más reconocibles del entretenimiento televisivo español.

Después de pasar por programas como TNT, Qué tiempo tan feliz y Viva la vida, el mallorquín salió de Mediaset pidiendo una oportunidad para poder «ser algo más que reportero». En laSexta ha sido colaborador de Zapeando y actualmente hace pequeñas colaboraciones en programas de radio y televisión, aunque ahora mismo está centrado en su familia y en encontrar el proyecto perfecto.

Verónica Sanz regresa al concurso seis años después, ahora como novelista

La periodista de La Sexta Verónica Sanz no visitaba Pasapalabra desde 2020, y su regreso llega con motivo de la promoción de Gente bien (Planeta), su debut literario publicado el pasado mes de mayo. La novela, ambientada en el Madrid más exclusivo, sigue a cuatro mujeres de la élite cuyas vidas aparentemente perfectas empiezan a resquebrajarse.

Este salto al mundo editorial será una sorpresa para los espectadores, que la tienen ubicada en programas de actualidad política como LaSexta Xplica, donde es copresentadora y sustituta de José Yélamo, que se encuentra de vacaciones.

Javier y David, con la vista puesta en ‘AlaZ’

Mientras el concurso continúa con su rutina diaria, Javier y David siguen disputándose el bote acumulado en ‘AlaZ’. Con la ayuda de Amaya Valdemoro, Jorge Garbajosa, Torito y Verónica Sanz, ambos concursantes buscarán esta semana sumar el mayor tiempo posible de cara a la prueba final.