Sale a la luz el motivo por el que Héctor Bellerín rechazó participar en ‘La Bola Negra’ de Los Javis

El mes de septiembre ha llegado pisando fuerte a las salas de cine de nuestro país. Desde hace tan solo unos días, los espectadores han tenido la oportunidad de ver en la gran pantalla La Bola Negra. La película, dirigida por Los Javis, ya prometía venir pisando fuerte. Por ello, el gran éxito que está cosechando no ha sorprendido a nadie. Y es que se ha convertido ya en el segundo mejor estreno de una película en la última década en España. Un hito con el que han recibido el aplauso de la crítica y la bienvenida de la próxima entrega de premios.

La Bola Negra es un auténtico éxito y estamos siendo testigos de una de las grandes obras maestras que el cine español nos ha dejado este 2026. Pero, durante los últimos días, los medios de comunicación no solo se han hecho eco de este fenómeno audiovisual. Ahora, se ha revelado que el futbolista Héctor Bellerín rechazó formar parte de la película como uno de sus protagonistas. ¿Pero cuál ha sido el motivo de su rechazo? Recordemos, en la presentación en el Festival de Cine de San Sebastián, los cineastas contaron que habían pensado en una cara muy conocida para el papel de Rafael Rodríguez Rapún. Sin embargo, no pudo ser.

Héctor Bellerín sobre su rechazo a actuar en ‘La Bola Negra’: «Me parecía un poco intrusismo laboral…»

Como bien es sabido, este papel ha sido interpretado por Miguel Bernardeau y las críticas no han podido ser mejores. Pero ha sido ahora que se ha revelado el motivo por el que Héctor Bellerín no quiso formar parte de esta aventura cinematográfica. Y es que la historia de ello la ha contado el propio deportista en la Cadena SER, medio donde ha concedido una entrevista para el programa Libre y directo.

«Fue un honor que contactaran conmigo, y es algo que puede atraer a cualquiera», ha admitido. Pero el futbolista ha sido honesto y ha confesado que no sentía que fuese la «persona indicada para hacerlo (el papel)». Así pues, ha contado que recibió la oferta de importantes cargos de la producción. Pero no lo vio viable a pesar de que sería su gran debut como actor, siendo esta en la gran pantalla.

«Me parecía un poco intrusismo laboral que yo, por ser quien soy, tuviese la posibilidad de participar en una superproducción como La Bola Negra», ha confesado. Pues está muy concienciado con el tema y la situación que se vive en el mundo de la interpretación, debido a que tiene amistades que forman parte de este ámbito laboral.

«Es una industria muy complicada, con trabajos precarios y con mayor tasa de paro», ha recordado. «Hay que dedicarle muchas horas y el respeto que se merece», agrega. Y es que él, por su parte, se encuentra feliz trabajando en su gran pasión. El fútbol siempre ha sido parte esencial de su vida y, a sus 31 años, disfruta jugando para el Real Betis Balompié.