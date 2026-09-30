Protección Civil alerta de riesgo de inundaciones súbitas en Baleares por fuertes lluvias a partir del viernes

Baleares se encuentra entre las zonas que podrían verse afectadas por un episodio de fuerte inestabilidad meteorológica que dejará chubascos intensos y tormentas durante los próximos días. Protección Civil y Emergencias advierte de que las precipitaciones podrían ser localmente muy fuertes y provocar inundaciones súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

El organismo considera que el nivel de peligro potencial de este episodio es elevado, debido a la dificultad para determinar con precisión dónde se concentrarán las lluvias más intensas. Por ello, recomienda seguir de cerca la evolución de las previsiones meteorológicas y de los avisos oficiales.

Según la previsión de AEMET, el episodio estará condicionado por la entrada de aire frío en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con un importante aporte de humedad procedente del Mediterráneo. Esta combinación favorecerá la formación de tormentas, especialmente en el este y noreste de la Península y en el archipiélago balear.

⚠️AVISO ESPECIAL | Chubascos muy fuertes y persistentes en el este peninsular. ➡️ Episodio de varios días. Podrá derivar en inundaciones y crecidas de cauces. ➡️ Situación potencialmente muy adversa. Sigue recomendaciones de Protección Civil. + info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/Jzy61RRfql — AEMET (@AEMET_Esp) September 30, 2026

Protección Civil señala que Baleares podría comenzar a verse afectada de forma más significativa desde las últimas horas del viernes, cuando se esperan chubascos tormentosos que podrían alcanzar intensidad fuerte o muy fuerte.

La situación estará, además, influida por la formación de un área de bajas presiones entre el litoral sureste de la Península y Baleares. Este sistema favorecerá la entrada de un flujo húmedo de componente este sobre el Mediterráneo, aumentando la inestabilidad.

El episodio comenzará a intensificarse tras el paso, durante el jueves, de un frente atlántico que atravesará la Península de oeste a este. Posteriormente, la entrada de una masa de aire frío en altura favorecerá el desarrollo de precipitaciones y tormentas en el área mediterránea.

Durante el jueves y el viernes, las lluvias más intensas se concentrarán inicialmente en distintos puntos del este peninsular, con especial incidencia en zonas de Castellón, Valencia, el litoral norte de Alicante y el sur de Tarragona. En algunos puntos se podrían superar los 150 litros por metro cuadrado en menos de seis horas, según las previsiones recogidas por Protección Civil.

30/09 11:18 AVISOS MAÑANA | Illes Balears: tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/5xR91vsuMu pic.twitter.com/yq12dsIn5S — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 30, 2026

Aunque el mayor impacto inicialmente se espera en la fachada mediterránea peninsular, Baleares podría quedar expuesta al avance de las tormentas durante la noche del viernes y a lo largo del fin de semana.

Las precipitaciones continuarán durante el sábado y el domingo en amplias zonas de la Península y Baleares, aunque, en principio, con menor intensidad y acumulaciones que las previstas para el jueves y el viernes.

A partir del domingo se prevé el aislamiento de una DANA en el entorno del oeste de la Península. Su evolución presenta una elevada incertidumbre, tanto en intensidad como en desplazamiento, lo que dificulta determinar con antelación las zonas que recibirán las mayores cantidades de lluvia.

Protección Civil insiste en que pequeñas variaciones en la interacción entre los distintos sistemas atmosféricos pueden modificar de forma importante la distribución de las precipitaciones.

Por este motivo, las autoridades recomiendan a la población de Baleares consultar las actualizaciones de AEMET y los avisos de Protección Civil, especialmente durante las próximas jornadas, ante la posibilidad de cambios en la intensidad y localización de las tormentas.