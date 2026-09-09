El temporal deja rachas de viento de más de 100 km/hora y una fuerte tromba de agua en Baleares

La tormenta que ha descargado con gran virulencia sobre Baleares este miércoles desde las 14.00 horas, con una intensa actividad eléctrica y casi 50 litros por metro cuadrado, ha provocado inundaciones en varios puntos del archipiélago, entre ellos Palma, Llucmajor, Manacor, Calvià, Felanitx y la Serra de Tramuntana.

Hay decretados avisos naranjas por lluvias y tormentas en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como avisos amarillos por olas en las cuatro islas; por viento, en Mallorca y Menorca; y por rissagas, en Menorca.

Tempestes molt fortes a Mallorca. Nuclis a diferents indrets, un d’ells afectant la capital. Molt intensa la de la Serra de Tramuntana. Atenció perquè, a part de la precipitació molt forta (50 mm en 1 h) poden anar acompanyades de vent i calabruix. pic.twitter.com/rSrX1Ec4oY — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 9, 2026

Pasadas las 16.00 horas, los registros más elevados eran los de Llucmajor (47 l/m2), Santa Maria (34 l/m2) y el aeropuerto de Palma (30 l/m2). En Petra, el Port de Sóller, el aeropuerto de Son Bonet, Portopi y la Universitat de les Illes Balears (UIB) se han registrado entre 29 l/m2 y 22 l/m2.

Por lo que se refiere al viento, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha registrado fuertes rachas de viento en el archipiélago balear durante las últimas horas, destacando especialmente la estación de Capdepera en Mallorca, donde el viento ha alcanzado un pico de 109 kilómetros por hora.

Le sigue en intensidad la estación de Palma/UIB, con un registro de 94 km/h, Puerto de Sóller, con 73 km/h, Santa Maria, con 69 km/h; el radar de Llucmajor, con 68 km/h; o el aeropuerto de Palma, con 65 km/h.

Son datos provisionales.

Y las rachas km/h:

109 Capdepera

94 Palma, UIB

73 Sóller, Pto

69 Sta María

68 Llucmajor, radar

65 Petra

65 Aerop. Palma

60 Son Bonet, Aer.

59 P. Pollença

59 Sineu

58 Palma, Dic de l’Oest

57 S. Pobla

57 Porreres

50 Son Servera

49 Andratx

47 Binissalem.. https://t.co/ovsAX7fxe8 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 9, 2026

La situación meteorológica ha afectado a la operativa del aeropuerto de Palma, con retrasos generalizados en los vuelos.

Las autoridades y los servicios de emergencia aconsejan extremar las precauciones en zonas costeras y despejar objetos de balcones o terrazas susceptibles de caer a la vía pública ante el paso de este episodio de fuerte viento.

El Ayuntamiento de Palma ha informado del cierre de los parques de la Ribera y Can Terrers desde las 10.00 horas, así como el Paseo Sagrera y el parque de Bellver desde las 15.00 horas.