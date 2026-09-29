El PSOE se vuelve a liar y reprocha al PP el acuerdo por el que los mallorquines ven reducida la tasa de basuras

El diputado socialista Marc Pons ha ido a por lana y ha salido trasquilado en la sesión de control al Govern balear del pleno parlamentario de este martes. Pons reclamaba explicaciones del conseller de Economía por el pago anual de decenas de millones de euros a la empresa de tratamiento de residuos Tirme. El conseller Antoni Costa le ha recordado en su respuesta que ese canon que cobra Tirme es el que permite una reducción muy sensible de la tasa de basuras que pagan los mallorquines.

El canon a Tirme lleva establecido desde hace décadas y es la fórmula que también utilizó la izquierda durante sus ocho años gobernando el Consell de Mallorca para que no subiera la tasa de basuras que pagan los mallorquines anualmente.

El conseller Antoni Costa ha reivindicado que la transferencia de 50 millones de euros a Tirme ha permitido reducir en un 10% la tarifa de residuos de Mallorca. Costa ha respondido al diputado socialista Marc Pons, que ha acusado al Ejecutivo de autorizar esa inyección sin informes que la avalaran. El conseller ha recordado al socialista que los decretos del Consell de Govern no llevan memoria económica.

«Desde el minuto uno se ha ayudado a los afectados por la guerra»

Por otra parte, Costa ha respondido al diputado del PSIB Marco Antoni Guerrero, que ha acusado al Ejecutivo de sólo haber pagado el 1% de las ayudas directas previstas.

Costa ha afirmado que ya se han inyectado los recursos económicos para movilizar los 75 millones de euros a través de líneas de crédito. Igualmente, hay 45 millones de euros de crédito para, si es necesario, revisar las contrataciones públicas para garantizar la ejecución.

Por su parte, ha explicado, la inmensa parte de los más de 36 millones de euros de ayudas directas se han pagado o se han activado. En cuanto a las ayudas directas al sector primario, se han pagado casi un millón de euros en bonos de producto local; hay 6,5 millones de euros en tramitación y comprometidos.