La Policía Local detiene en Palma a un conductor por empujar y dar cabezazos a dos agentes tras cuadruplicar la tasa de alcohol

La Policía Local de Palma detuvo el pasado 28 de septiembre a un hombre de 30 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, después de que arremetiera contra dos policías durante una intervención.

Además, el detenido está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial tras dar una tasa de 1,00 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuatro veces por encima del límite permitido.

Los hechos ocurrieron a las 5 de la madrugada en la carretera de Sóller (Ma-11), a la altura del kilómetro 1, después de que un usuario de la vía alertara a la Base del 092 de la presencia de un vehículo cruzado en la calzada que estaba obstaculizando la circulación.

Una patrulla de la Unidad Nocturna (UNOC) se desplazó hasta el lugar y localizó el turismo accidentado sobre una zona de grava situada en la mediana y en sentido contrario al de la circulación. Los agentes aseguraron el perímetro con el vehículo policial para evitar riesgos y se entrevistaron con el conductor, que presentaba síntomas evidentes de haber consumido alcohol.

Durante la intervención, el hombre habría mantenido una actitud desafiante y se habría negado a facilitar su documentación. Los agentes le indicaron que se trasladara hasta la acera para abandonar la zona de peligro, pero el individuo comenzó a caminar entre el tráfico realizando zigzags y, según la Policía Local, profiriendo burlas hacia los agentes.

Ante el riesgo que suponía su comportamiento para la seguridad vial, una dotación de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) acudió en apoyo. Cuando los agentes trataron de cortarle el paso para conducirlo a un lugar seguro, el hombre habría arremetido contra ellos, propinando un cabezazo en el pecho a uno de los policías y un fuerte empujón a otro. Los agentes consiguieron inmovilizarlo.

Posteriormente, el conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado de 1,00 mg/l de alcohol en aire espirado. Esta tasa cuadruplica el límite administrativo permitido y supera el umbral establecido para la vía penal.

El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales. La Sala de Atestados instruyó diligencias por los presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad y contra la seguridad vial. Una vez finalizadas las actuaciones, el detenido quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juzgado cuando sea citado.