La Policía Local de Palma auxilia a una anciana que estuvo 24 horas atrapada tras caerse en la habitación de su casa

Una mujer de avanzada edad fue rescatada el pasado 18 de septiembre en Palma después de permanecer alrededor de 24 horas inmovilizada en el suelo de su vivienda tras sufrir una caída.

La intervención fue posible gracias al aviso de una vecina al 092, quien explicó a los agentes que escuchó débiles peticiones de auxilio procedentes de una vivienda del Rafal Nou. Una dotación de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local se desplazó de urgencia hasta el lugar.

La localización no resultó sencilla. Los agentes se encontraron con un edificio de seis plantas y un patio interior común conectado con tres portales, lo que dificultaba determinar con precisión desde qué vivienda procedían las voces.

Ante esta situación, los policías iniciaron un dispositivo de rastreo y comenzaron a recabar información entre los vecinos para localizar a posibles personas vulnerables. Las pesquisas acabaron llevando a los agentes hasta una vivienda situada en la primera planta de uno de los inmuebles.

Los efectivos llamaron repetidamente al timbre, pero nadie respondió. Sin embargo, desde el interior se escuchaban ruidos que hicieron sospechar que podía existir una situación de emergencia. Una vecina del inmueble confirmó entonces que la titular del piso era una mujer de avanzada edad a la que llevaba varios días sin ver.

Ante los indicios de que la mujer podía encontrarse en peligro, los agentes solicitaron la colaboración de la vecina y accedieron a su balcón para aproximarse al domicilio afectado. Un oficial de la UII consiguió pasar hasta el balcón contiguo y abrir la persiana mallorquina utilizando una lámina plástica, sin ocasionar daños materiales, mientras el resto de la patrulla actuaba simultáneamente desde el acceso principal.

A las 8:20 horas, los agentes consiguieron entrar finalmente en la vivienda. En el interior encontraron a la mujer tendida en el suelo de uno de los dormitorios. Estaba consciente, pero no podía moverse debido a un fuerte dolor en la cadera y no había podido alcanzar su teléfono móvil para pedir ayuda.

La mujer explicó a los policías que se había caído sobre las 8:30 horas del día anterior y que desde entonces había permanecido atrapada en el suelo.

Los agentes le prestaron una primera atención y solicitaron la intervención del SAMU 061. Una ambulancia medicalizada acudió al domicilio, estabilizó a la mujer y la trasladó posteriormente al Hospital Son Llàtzer.

La Policía Local localizó además a los familiares directos de la afectada, que acudieron al domicilio y se hicieron cargo de la vivienda. El dispositivo policial quedó finalizado alrededor de las 9:00 horas.