La Policía Local blinda Playa de Palma y anuncia más contundencia tras los ataques a sus agentes: «No habrá marcha atrás»

La Policía Local de Palma no da marcha atrás en su ofensiva contra la venta ambulante ilegal en Playa de Palma. Tras los graves incidentes registrados durante una intervención policial, el cuerpo municipal ha decidido mantener y reforzar su presencia en una de las zonas turísticas más conflictivas de la capital balear.

El mensaje trasladado desde el ámbito policial es claro: se intensificarán los controles y las intervenciones contra los vendedores ambulantes ilegales, especialmente contra aquellos que recurran a la violencia o intenten impedir la actuación de los agentes.

Por el momento, hay dos detenidos relacionados con los últimos incidentes, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. De hecho, varios de los participantes en el enfrentamiento con los policías ya habrían sido identificados, por lo que podrían producirse nuevos arrestos en los próximos días.

La Policía Local considera especialmente grave que un grupo numeroso de personas rodeara a los agentes durante la detención de uno de los vendedores y tratara de impedir su traslado. A partir de ahora, además de perseguir la venta ambulante ilegal, los investigadores centrarán sus esfuerzos en identificar a quienes participaron en los episodios de violencia, amenazas, resistencia o desórdenes públicos.

La Playa de Palma permanece bajo una vigilancia reforzada. Los dispositivos policiales se han incrementado con el objetivo de evitar que se repitan escenas como las vividas durante la tarde del incidente, cuando decenas de vendedores se concentraron alrededor de los agentes y fue necesario movilizar refuerzos de distintas unidades de la Policía Local.

La tensión, sin embargo, no ha desaparecido. Ayer, alrededor de las 23.30 horas, se produjo un nuevo altercado y un conato de enfrentamiento protagonizado por vendedores ambulantes violentos, según fuentes conocedoras de la situación. El episodio vuelve a poner de manifiesto que el conflicto continúa activo y que la presión policial no ha conseguido, por el momento, eliminar los focos de tensión.

La situación preocupa especialmente porque la sucesión de incidentes podría desembocar en una escalada de violencia en Playa de Palma si no se adoptan medidas firmes. Desde el ámbito policial se considera necesario mantener una actuación constante para evitar que determinados grupos puedan actuar con una sensación de impunidad.

Las actuaciones contra los vendedores ilegales continuarán y serán especialmente contundentes cuando exista resistencia o agresión contra los agentes. El objetivo es recuperar el control de los espacios públicos y garantizar que las intervenciones policiales puedan desarrollarse con normalidad.

En este escenario, la Policía Local afronta el conflicto con un apoyo que, según fuentes próximas a la situación, consideran insuficiente por parte de la Policía Nacional. Aunque efectivos nacionales acudieron para colaborar durante el grave incidente registrado durante la tarde, la presencia de este cuerpo en el conflicto mantiene actualmente un perfil más bajo, dentro de las directrices marcadas por la Delegación del Gobierno en Baleares.

Esta situación hace que buena parte del peso operativo recaiga sobre la Policía Local de Palma, que está asumiendo las principales actuaciones contra la venta ambulante y la respuesta ante los episodios de alteración del orden en la zona turística.

Mientras tanto, comerciantes, trabajadores y vecinos de Playa de Palma observan con preocupación la evolución de los acontecimientos. El temor es que nuevos enfrentamientos entre grupos de vendedores y policías terminen provocando incidentes de mayor gravedad.

Con dos detenidos y más posibles arrestos en el horizonte, los agentes quieren dejar claro que las actuaciones continuarán. Quienes sean identificados como participantes en agresiones, amenazas o acciones destinadas a impedir por la fuerza una intervención policial tendrán que responder por sus actos.

La ofensiva contra la venta ambulante ilegal en Playa de Palma entra así en una nueva fase, marcada por el refuerzo de los dispositivos policiales, el aumento de las identificaciones y una mayor contundencia frente a los grupos que recurran a la violencia. La Policía Local mantiene su posición y prepara nuevos operativos para los próximos días.