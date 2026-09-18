La revolución del transporte público en Ibiza dispara la contratación de nuevos chóferes: 220 más este verano después de que la empresa concesionaria del transporte público (Alsa) haya contabilizado 4,9 millones de viajes en los primeros cinco meses de servicio.

Unas cifras que suponen un millón de desplazamientos más en comparación con los registrados durante el mismo periodo de 2025 y un incremento acumulado del 26%.

Durante los primeros cinco meses de puesta en marcha de la nueva concesión, la compañía ha desplegado un plan de choque con recursos extraordinarios orientados a adaptar la capacidad operativa a la demanda real de usuarios.

Tras la puesta en marcha de la operativa el pasado 1 de abril, ha tenido que redoblar esfuerzos organizativos y presupuestarios para optimizar las líneas y dar una rápida respuesta al incremento de usuarios.

Además de la incorporación de 220 nuevos conductores, en total la compañía ha alcanzado los 350 profesionales en la isla, siendo necesarios 50 conductores más de los 300 que se habían previsto en el contrato para los meses de mayor demanda.

La compañía ha articulado para ellos ayudas a la vivienda, gestionando directamente el alquiler de 270 habitaciones en 90 inmuebles para su personal operativo e itinerante.

Paralelamente, se han destinado más de 500.000 euros a programas específicos de formación técnica destinada a 220 nuevos profesionales en el manejo de la flota de autobuses de última generación.

En total, la plantilla de trabajadores de Alsa en Ibiza asciende a 390 personas, entre conductores, personal de taller y de oficina, y un 63% son de nueva contratación.

La compañía ha explicado también que su despliegue en la isla se ha completado con una red presencial de informadores en puntos clave como el aeropuerto o la estación marítima, contratando para ello a 36 personas.

Sobre la renovación del parque móvil, la empresa ha incorporado 70 autobuses nuevos, 34 eléctricos de cero emisiones y 36 híbridos Euro VI de última generación.

La incorporación de los autobuses eléctricos ha evitado la emisión de 505,7 toneladas de CO2 a la atmósfera durante los primeros cuatro meses de servicio. En los próximos meses, la compañía completará el servicio con otras 30 unidades eléctricas hasta alcanzar una flota de 100 nuevos vehículos, situando la cuota de electrificación de la flota en un 64%.