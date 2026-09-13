A la playa en bus: Ibiza y su revolución del transporte público, un millón de usuarios más en cinco meses

A la playa en bus: Ibiza y su revolución del transporte público, un millón de usuarios más en sólo cinco meses, tras limitar la entrada de coches a 17.668 vehículos diarios (2.500 menos que el año anterior) entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ofreciendo además más y mejor servicio con 65 nuevas líneas y más autobuses, rutas y horarios.

Los datos dados a conocer esta semana por el Consell de Ibiza, liderado por el presidente Vicent Marí, no admiten lugar a duda: el transporte público de Ibiza ha entrado en una nueva dimensión y evidencia que la nueva red ya no es un servicio residual o testimonial, sino una pieza central de la movilidad de la isla.

Ibiza ha registrado un millón de viajes adicionales entre abril y agosto, con un crecimiento del 26,4% respecto al mismo período de 2025, batiendo durante el mes de agosto su récord histórico de usuarios, con un total de 1.251.534 viajeros, la cifra mensual más alta registrada hasta ahora, encadenando así dos meses consecutivos de máximos históricos, después de que en junio se superara también, por primera vez, la barrera del millón de viajeros en un solo mes.

El vicepresidente primero y consejero de Territorio, Movilidad e Infraestructuras Viarias del Consejo Insular de Ibiza, Mariano Juan, ha destacado que «estos datos confirman que no estamos ante un récord puntual, sino ante un cambio sostenido en la forma de moverse, donde cada vez más residentes y visitantes eligen el autobús para que hoy dispongan de más frecuencia ahora».

Baste indicar que agosto, el uso del autobús ha crecido un 40,2% respecto al mismo período de 2025. En términos absolutos, esto supone 358.919 viajeros más en sólo un mes.

La media diaria ha pasado de los 28.794 usuarios del pasado año a los 40.372 de este agosto, es decir, casi 11.600 pasajeros adicionales cada día.

Entre los meses de abril y agosto de 2026, la red de autobuses de Ibiza ha registrado un total de 4.958.831 viajes, frente a los 3.922.074 contabilizados en 2025. Son 1.036.757 viajes adicionales en cinco meses, que representan un incremento.

Esto significa que, desde abril, el transporte público está absorbiendo una media de 6.776 viajeros más cada día que durante el mismo período del año pasado. Para dimensionar este incremento, y tomando como referencia una ocupación media de 1,5 personas por vehículo, esta capacidad adicional equivaldría a unos 4.500 desplazamientos diarios en coche.

Sólo en agosto, los casi 11.600 viajeros adicionales al día equivalen a la capacidad aproximada de 7.700 desplazamientos en vehículo privado. Como ha explicado Juan, esta equivalencia no implica que cada uno de estos trayectos en autobús sustituya necesariamente a un vehículo privado, pero sí permite dimensionar la capacidad de la nueva red para absorber un volumen de movilidad que, de otro modo, tendría una mayor dependencia del coche.

A la playa en bus

También destaca el aumento del uso del transporte público para acceder a algunas de las principales playas de la isla.

Entre mayo y julio, los viajeros de las conexiones con Cala Salada crecieron un 144%; los de ses Salines, un 70%, y los de Cala d’Hort y el corredor oeste, un 73%. En conjunto, las conexiones playeras analizadas han pasado de 60.472 a 119.977 viajeros, prácticamente el doble que el año anterior.

«El objetivo no es impedir que la gente llegue a nuestras playas o a los puntos más demandados de la isla, sino facilitar que pueda llegar con menos coches. «Este es el modelo de movilidad por el que estamos trabajando», ha remarcado Juan.