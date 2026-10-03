Ni aceite ni sal: el truco infalible de las abuelas cocineras para que la pasta no se pegue durante la cocción

Cocer pasta parece una de las tareas más sencillas de la cocina, pero conseguir que quede suelta y no termine formando un bloque tiene algunos secretos. Uno de ellos procede de los trucos tradicionales que han pasado de generación en generación.

Frente al habitual aceite, existe otro ingrediente que puede incorporarse al agua de cocción. ¿Quieres saber cuál es?

El truco de las abuelas para que la pasta no se pegue

La solución para que la pasta quede suelte consiste en añadir unas gotas de vinagre de manzana al agua de cocción. La cantidad debe ser pequeña, ya que el objetivo no consiste en alterar el sabor de la pasta, sino en aprovechar la acidez del líquido durante la cocción.

Este recurso forma parte de los consejos domésticos que durante años se han transmitido en las cocinas familiares. La idea es útil cuando se busca que los espaguetis, macarrones u otros formatos de pasta queden separados después de hervirlos.

Por qué se pega la pasta durante la cocción

El principal responsable de que la pasta se adhiera entre sí es el almidón. Cuando la pasta entra en contacto con el agua caliente, este componente pasa progresivamente al líquido y también queda presente en la superficie de las piezas.

Si los espaguetis o macarrones permanecen juntos durante demasiado tiempo, esa capa de almidón favorece que se adhieran. Por eso, además de utilizar suficiente agua, conviene remover la pasta durante los primeros minutos de cocción.

Cómo cocer la pasta para que quede suelta

Lo primero es utilizar una olla suficientemente amplia y abundante agua. Cuando el líquido alcance una ebullición intensa, se incorpora la pasta y se remueve para separar las piezas.

Durante los primeros minutos resulta recomendable moverla de vez en cuando, especialmente si se trata de pasta larga como los espaguetis. Después, debe respetarse el tiempo de cocción indicado por el fabricante, ajustándolo al punto que se quiera conseguir.

Por otro lado, es necesario evitar el exceso de cocción. Una pasta demasiado blanda libera más almidón y pierde la textura firme característica de una preparación al dente.

El truco del vinagre de manzana puede incorporarse a una técnica sencilla: abundante agua, hervor suficiente, movimiento durante la cocción y control del tiempo. Así se evita recurrir al aceite como supuesto remedio para mantener los macarrones o espaguetis separados.

Beneficios de comer pasta

La pasta puede formar parte de una alimentación equilibrada cuando se consume en cantidades adecuadas y se acompaña de ingredientes saludables. Uno de sus principales aportes son los hidratos de carbono complejos, que proporcionan energía al organismo y pueden contribuir a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo.

Además, la pasta contiene otros nutrientes, entre ellos proteínas y vitaminas del grupo B. Su composición puede variar dependiendo del tipo elegido, por lo que no todas las variedades presentan exactamente las mismas propiedades.

La pasta integral, por ejemplo, conserva una mayor cantidad de fibra y puede favorecer el funcionamiento del aparato digestivo y el tránsito intestinal.

Otra de sus ventajas es su versatilidad. Puede combinarse con verduras, legumbres, pescado, carne, huevos o aceite de oliva para elaborar platos completos y variados. De esta manera, el valor nutricional de la comida no depende únicamente de la pasta, sino también de los alimentos que la acompañan.