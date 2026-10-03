Clasificación F1 GP Malasia en directo hoy | Dónde ver, cómo van y resultado de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 online en vivo

La Fórmula 1 afronta este fin de semana la decimosexta cita de la temporada con la disputa del Gran Premio de Bahréin, un evento que en esta ocasión tendrá lugar en el circuito de Sepang (Malasia), y al que los Mercedes llegan con mejoras y como grandes favoritos después de haberse llevado la victoria en los tres últimos Grandes Premios, mientras que el renovado Fernando Alonso se aferra a la lluvia y Carlos Sainz es optimista tras el paso adelante en Bakú.

El ‘Gran Circo’ regresa al circuito de Sepang nueve años después, aunque esta vez no lo hará bajo la denominación del GP de Malasia. El conflicto en Oriente Medio obligó a la suspensión del GP de Bahréin el pasado mes de abril, y ahora hará que, pese a celebrarse, lo haga fuera del territorio del país y de su habitual trazado, Sakhir. Una carrera que será la segunda de una trilogía que arrancó en Bakú el pasado fin de semana y que se cerrará en Singapur el próximo.