Clasificación F1 GP Malasia en directo hoy | Dónde ver, cómo van y resultado de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 online en vivo
¡Sigue en directo la clasificación del GP de Bahréin en OKDIARIO!
La Fórmula 1 afronta este fin de semana la decimosexta cita de la temporada con la disputa del Gran Premio de Bahréin, un evento que en esta ocasión tendrá lugar en el circuito de Sepang (Malasia), y al que los Mercedes llegan con mejoras y como grandes favoritos después de haberse llevado la victoria en los tres últimos Grandes Premios, mientras que el renovado Fernando Alonso se aferra a la lluvia y Carlos Sainz es optimista tras el paso adelante en Bakú.
El ‘Gran Circo’ regresa al circuito de Sepang nueve años después, aunque esta vez no lo hará bajo la denominación del GP de Malasia. El conflicto en Oriente Medio obligó a la suspensión del GP de Bahréin el pasado mes de abril, y ahora hará que, pese a celebrarse, lo haga fuera del territorio del país y de su habitual trazado, Sakhir. Una carrera que será la segunda de una trilogía que arrancó en Bakú el pasado fin de semana y que se cerrará en Singapur el próximo.
La clasificación de la Q1
Q1 CLASSIFICATION
Verstappen tops session 👏
Both Aston Martins into Q2 💪#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/kcZS4BAjEN
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Los pilotos eliminados de la Q1
Hulkenberg, Bearman, Ocon, Albon, Bottas y Pérez.
Q1| 00:00
¡Alonso y Sainz pasan a la Q2!
Fernando Alonso (14.º) y Carlos Sainz (13.º) se meten en la Q2 y pasan por primera vez ambos el corte esta temporada. Remontadón también de Lance Stroll (15.º), que también pasa el corte de la Q1.
Q1| 02:00
¡Últimos dos minutos!
Todos salen a la pista de nuevo en busca de un último intento. Ahora mismo Alonso y Sainz estarían clasificados. Con la excepción de los cuatro equipos grandes (Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari), todos llevan blandos.
Q1| 04:00
Problemas para Stroll
Está rodando muy por debajo de Alonso y está en zona de eliminación. Ocon, Albon, Bearman, Bottas y Pérez completarían la lista si no mejoran tiempos en la recta final de la Q1.
Q1| 07:00
¡Sainz también pasaría a la Q2!
El de Williams es ahora mismo 15.º, a seis décimas de su compañero. Alonso baja a la 12.ª después de que todos hayan hecho su primera vuelta. El asturiano tiene un colchón de ocho décimas de Albon, que es el que marca el corte para pasar a la Q2.
Q1| 09:00
¡Alonso es séptimo!
Fernando Alonso marca un 1:37.914 y marca el séptimo mejor tiempo con doce pilotos habiendo cerrado vuelta. Su objetivo de la Q2 parece casi un hecho. Por otra parte, Hamilton y Leclerc se ponen segundo y tercero a una y tres décimas de Verstappen.
Q1| 11:00
¡Verstappen supera a Antonelli!
El de Red Bull marca un 1:36.477 frente al de Mercedes. Hadjar se cuela segundo, por delante de los dos Mercedes y a 4 décimas de su compañero.
Q1| 14:00
¡Sale el resto del pelotón!
Cuatro minutos han esperado el resto de pilotos para entrar en pista.
Q1| 15:00
Ocon y Bearman, los primeros en salir
De momento, son los únicos que han salido a pista. El resto esperan en sus garajes para marcar los primeros tiempos.
¡Comienza la Q1 en Bahréin!
¡¡SEMÁFORO EN VERDE!! Empieza la Q1 de la clasificación del GP de Bahréin. 18 minutos claves para Fernando Alonso y Carlos Sainz.
De la Rosa confía en el milagro de Alonso
«Hay que materializarlo en clasificación, pero lo estamos viendo mejor de lo que se esperaba. No hay tantas rectas como Bakú o Monza, pero hay un grado de sorpresa en el equipo por las posiciones de Fernando. Hay que trabajar en todos los aspectos. Es verdad que en las rectas y la aceleración estamos perdiendo mucho. Y eso solo puede ser motor», comentó en DAZN.
Mercedes vuela en los Libres 3
Hace unas horas terminaron los últimos libres en Bahréin y Kimi Antonelli lideró los tiempos por delante de los Red Bull, con Verstappen segundo y Hadjar tercero. Alonso dejó buenas sensaciones para pasar a la Q2 tras quedar 12.º, mientras que Sainz terminó 17.º.
Sainz no confía en repetir el milagro
Carlos Sainz logró puntuar en Azerbaiyán después de unas semanas muy difíciles con Williams. Sin embargo, el madrileño reconoce que en esta ocasión necesitaría un milagro para repetir en el top 10: «Ha sido un viernes muy difícil para nosotros; lamentablemente, vemos que en este circuito volvemos a rendir a un nivel que no deseamos, situándonos básicamente en la parte baja de la Q1, a menos que logremos una mejora enorme en el coche de cara al resto del fin de semana».
Alonso, objetivo Q2
Los españoles siguen con dificultades en la Fórmula 1. Carlos Sainz y Fernando Alonso no están teniendo su mejor temporada en el Gran Circo. En el regreso de Malasia al calendario de la máxima competición, las sensaciones de ambos no han cambiado. El asturiano ha superado ligeramente a su compatriota, pero se ha tenido que conformar con el 15.º puesto y ya no hay mejoras de Honda a la vista.
Aston Martin ya ha gastado todos sus comodines en la temporada 2026, por lo que tendrá que competir con lo que tiene y preparar la próxima campaña. Los tiempos del bicampeón del mundo permiten pensar en una posible Q2 en la clasificación, pero el resto de competidores igualarán fuerzas según se vayan adaptando al circuito.
El asturiano cuenta con opciones para pasar de la Q1, aunque no sea algo especialmente destacado, sobre todo si se tienen en cuenta las expectativas de los de Silverstone a principios de año. El bicampeón del mundo indica que todavía necesitan recopilar más datos del circuito: «No hemos tenido tiempo de analizar nada en profundidad. Tenemos que trabajar para conseguir más agarre y optimizar la puesta a punto para el resto del fin de semana».
¡Bienvenidos!
¡Muuuuuuuuuuuuuy buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en vivo de la clasificación del Gran Premio de Bahréin. Esta mañana conoceremos la parrilla de salida en Malasia de Fernando Alonso y Carlos Sainz, además de quién logrará la pole con Mercedes como gran favorito. ¡Comenzamos!
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¡Comienza la Q2!
Arranca la segunda tanta en Sepang. Salen ahora varios pilotos a pista para reengancharse tras su primer intento. Ferrari sale directamente con los blandos.