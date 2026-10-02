Por qué el GP de Baréin del Mundial de Fórmula 1 2026 se corre en Malasia

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con la celebración del Gran Premio de Baréin de F1 que se celebrará en Malasia. Esta carrera se celebrará en el circuito de Sepang nueve años después debido al conflicto de Oriente Medio y por su cercanía con la ciudad de Bakú, donde el pasado fin de semana se celebró el GP de Azerbaiyán. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el GP de Baréin de Fórmula 1.

El Gran Circo se desplaza este fin de semana a Malasia, donde se celebrará el GP de Baréin de Fórmula 1, que en su día no se pudo celebrar por el conflicto de Oriente Medio. La FIA integró esta carrera en la segunda mitad de la temporada y el lugar elegido fue el circuito de Sepang, donde volverá la Fórmula 1 nueve años después con el GP que se celebrará entre este viernes 2 de octubre y el domingo 4 de octubre, cuando se celebrará la carrera.

En el GP de Baréin que se celebrará en Malasia, contará con la presencia de un Fernando Alonso que llegará a Sepang recién renovado hasta el año 2027 con Aston Martin. El piloto asturiano habló desde el circuito en una rueda de prensa ofrecida a los periodistas el pasado jueves, en la que dejó claro que las negociaciones se gestaron en cuestión de minutos y que aún se siente veloz y con ganas de poder estar un año más en el Gran Circo.

Por qué el GP de Baréin es en Malasia

El GP de Baréin de F1 se ha mudado a Malasia por el conflicto de Oriente Medio y, a pesar de ello, el país árabe seguirá asumiendo los costos de la carrera y lucirá el patrocinador principal de la carrera, que es Gulf Air, la aerolínea de ese país.

Por qué el GP de Baréin no es en el Circuito de Sakhir

El GP de Baréin de Fórmula 1 pasa del circuito de Sakhir al de Sepang, que regresa al calendario de la Fórmula 1 nueve años después. Esto supondrá un desafío para los pilotos, que tendrán que adaptarse a un nuevo trazado con la nueva normativa de la Fórmula 1.

«Ahora llegamos a un circuito increíble y será una lástima el sector central, porque ahí no podemos usar la batería. Si no, te quedas sin ella para las tres rectas consecutivas: desde la curva 15 hasta la última. Tienes que usar el 100% de la batería en esas tres rectas», dijo Fernando Alonso sobre el circuito.

Por qué el GP de Baréin de F1 se corre en Sepang

La FIA eligió el circuito de Sepang para el GP de Baréin de F1 por su cercanía con la ciudad de Bakú, donde se celebró el GP de Azerbaiyán la pasada semana, y el de Singapur, donde se desplazará el paddock para celebrar el GP de Singapur el próximo 11 de octubre.