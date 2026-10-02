Sisco Navajón, experto canino y criador profesional (51 años): «Somos los humanos quienes inculcamos el miedo a los perros»

Para el criador profesional Sisco Navajón, el miedo de un perro a los ruidos fuertes se aprende después de una mala experiencia. Navajón sostiene que buena parte de esas reacciones de miedo las provoca el propio dueño sin darse cuenta.

En una entrevista con Branni Podcast, explicó cómo entrena a sus cachorros contra la fobia a los ruidos y detalló el proceso completo de cría hasta la entrega, que en Luperca nunca ocurre antes de los tres meses de edad. Navajón lleva más de dos décadas al frente de Jack Russell de Luperca, un criadero especializado en la raza Jack Russell Terrier.

El origen humano del miedo que identifica Sisco Navajón

Según Navajón, un perro no nace con miedo a un sonido concreto. Lo aprende después de una mala experiencia, y esa reacción se agrava cuando la persona que lo maneja responde de forma incorrecta en el momento del susto.

Cuando el animal se asusta ante un estímulo y se queda bloqueado, tirar de la correa o reaccionar con nerviosismo intensifica el miedo en lugar de calmarlo.

«Muchas veces somos nosotros los que inculcamos ese miedo», explica Navajón, quien atribuye buena parte de los problemas de conducta a errores de manejo y no al carácter del animal.

La entrevistadora cita en la misma línea al adiestrador Alan Peiró, quien también fue al programa, y dijo que «todo lo que haga un animal es responsabilidad del humano; siempre». Esa idea explica el criterio que Navajón aplica en su propio trabajo con los cachorros.

La preparación de los cachorros de Navajón contra el miedo a los ruidos

Desde que nacen, los cachorros de Luperca escuchan grabaciones con sonidos cotidianos, como petardos, camiones o niños llorando, mientras maman junto a su madre. Ese momento de máxima relajación busca que asocien esos ruidos con la calma y no con el peligro.

El mismo criterio se mantiene a partir de los dos meses, cuando empieza la adaptación al transportín. Navajón lo utiliza como herramienta de manejo, no como un lugar de encierro, y conserva los sonidos de fondo durante ese proceso.

El criador recuerda el caso de una perra que él mismo crió y que, ya en su nueva familia, salió corriendo asustada durante una fiesta popular con petardos y desapareció. Para Navajón, un mal manejo del miedo puede tener consecuencias irreversibles.

La entrega del cachorro a los tres meses, con vacunas y hábitos ya aprendidos

En Luperca ningún cachorro sale del criadero antes de los tres meses, edad en la que ya recibió sus tres vacunas obligatorias, a los 45 días, a los dos meses y a los tres meses. Antes de completar ese calendario, según Navajón, el animal no puede salir a la calle con seguridad frente a enfermedades como el moquillo o el parvovirus.

Los cachorros aprenden a caminar con collar y correa desde los dos meses, durante los paseos diarios junto a su madre y otros adultos del criadero. Cuando llegan a su nueva casa, ya conocen los estímulos habituales de la calle y no necesitan aprender desde cero.

Las familias que reservan un cachorro lo visitan cada semana desde que cumple diez días de vida, un contacto que Navajón considera clave para generar confianza antes de la entrega final.

Luperca aplica también un sistema de copropiedad, también llamado comodato, mediante el cual los cachorros que dejan de reproducirse se quedan a vivir de forma permanente con las familias que ya los cuidaban desde los ocho meses. El criadero cuenta en total con cerca de 60 ejemplares entre activos y retirados.