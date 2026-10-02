No tiene flores, pero esta planta de otoño es perfecta para dar vida a un jardín sin sol y con mucha sombra

El Dryopteris erythrosora, conocido como helecho de otoño o helecho escudo japonés, destaca por un detalle poco habitual entre las plantas de sombra: sus hojas jóvenes aparecen en tonos cobrizos y rosados antes de adquirir progresivamente un verde más intenso.

De esta forma, consigue introducir variaciones cromáticas en espacios donde otras especies tendrían dificultades para desarrollarse.

Además, su porte compacto permite utilizarlo tanto para cubrir determinadas zonas del suelo como para crear composiciones bajo árboles, junto a muros o en sectores protegidos del jardín.

Una de sus principales características es que no necesita flores para ser llamativo, ya que la forma de sus hojas y el cambio de tonalidad de los nuevos brotes le dan un gran atractivo ornamental.

¿Qué cuidados necesita el Dryopteris erythrosora?

El helecho de otoño prefiere los lugares sombríos o de semisombra y los suelos que conservan cierta humedad, aunque necesitan contar con un buen drenaje.

Hay que destacar que esta especie es fácil de cultivar y puede crecer en suelos húmedos y bien drenados. También tolera cierta sequedad cuando ya está establecida, aunque durante el primer periodo conviene regarla con regularidad.

La mejor época para plantarlo suele ser el otoño o la primavera, cuando el terreno mantiene unas condiciones más favorables para el desarrollo de las raíces.

Por otro lado, la incorporación de materia orgánica, como compost o mantillo, ayuda a conservar la humedad y mejora la estructura del suelo. Otro dato a tener en cuenta es que conviene protegerlo de los vientos fuertes y evitar una exposición solar intensa, ya que puede dañar las hojas.

Aunque puede alcanzar hasta unos 75 centímetros de altura, forma una mata relativamente compacta y ofrece interés durante buena parte del año gracias a su follaje semiperenne.

¿Qué otras plantas sin flores pueden crecer en zonas de sombra?

Además del Dryopteris erythrosora, existen otras plantas perennes capaces de aportar interés ornamental a los espacios con poca luz.

Entre las opciones para zonas sombrías destaca la hosta, una planta apreciada por sus grandes hojas, que pueden presentar diferentes tonalidades de verde y aportar volumen al jardín. Su follaje permite crear contrastes con especies de hojas más finas y ligeras, por lo que funciona bien en composiciones donde se busca variedad visual.

Otra alternativa es la heuchera, especialmente interesante por la diversidad cromática de sus hojas. Sus variedades pueden mostrar tonos verdes, morados, rojizos o plateados, lo que permite introducir color en un espacio sin depender de las flores. Además, su tamaño contenido facilita su combinación con helechos y otras especies perennes.

Los helechos también ocupan un lugar destacado entre las plantas apropiadas para la sombra. Sus frondes aportan movimiento y una textura diferente, y existen numerosas variedades con características muy distintas. Combinarlos permite crear un jardín con profundidad sin necesidad de recurrir a especies florales.

La clave está en mezclar plantas con hojas de distintas formas y tonalidades. Una composición de hostas, heucheras y helechos puede transformar un rincón sombrío en una zona con personalidad propia, utilizando únicamente el follaje como recurso decorativo. Y tú, ¿qué plantas tienes en casa?