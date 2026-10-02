William Shakespeare, dramaturgo inglés del siglo XVII, sobre la amistad: «Mucha amistad es simulación; mucho amor es locura»

William Shakespeare, considerado por muchos el escritor más importante en lengua inglesa, dejó una reflexión sobre los vínculos humanos que continúa citándose siglos después: «Mucha amistad es simulación; mucho amor es locura».

La frase resume una mirada escéptica hacia los afectos que se muestran hacia fuera, frente a los que realmente se sienten, escrita en un momento en el que sus comedias y tragedias ya circulaban con fuerza entre el público isabelino.

Forma parte del amplio repertorio de aforismos que salpican su obra y que, con el tiempo, se independizaron de las tramas originales para convertirse en pensamientos citados por sí mismos, en inglés y en otros idiomas.

Qué significa la frase de Shakespeare

Con «mucha amistad es simulación», Shakespeare apunta a algo que sigue resultando incómodo: buena parte de los gestos de cercanía entre las personas responden más a la conveniencia o a las formas sociales que a un afecto genuino, una idea que atraviesa buena parte de su obra, poblada de personajes que fingen afecto por interés o conveniencia.

La segunda mitad, «mucho amor es locura», añade una advertencia distinta. No niega el valor del amor, sino que señala su capacidad para nublar el juicio: cuando es excesivo o irracional, deja de ser una fuente de cuidado para convertirse en una forma de desatino que arrastra a quien lo siente, algo que Shakespeare retrata una y otra vez en sus tragedias, donde el amor desmedido termina precipitando decisiones irreversibles.

Juntas, ambas ideas trazan un retrato poco idealizado de los lazos afectivos, más cercano a la observación irónica que a la exaltación romántica que suele asociarse con otros pasajes de su obra.

Cómo aplicar la frase de Shakespeare a la vida cotidiana

Trasladada al presente, la frase invita a distinguir entre las relaciones que se sostienen en gestos superficiales y las que implican un compromiso real, algo especialmente visible en un contexto de vínculos mediados por las redes sociales, donde la cercanía puede simularse con facilidad.

También funciona como un llamado a la mesura en el amor: no se trata de desconfiar del sentimiento, sino de no dejar que arrastre por completo el criterio propio, sobre todo en decisiones importantes que afectan a otras personas.

En ambos casos, la lectura de Shakespeare no propone renunciar a la amistad ni al amor, sino observarlos con algo más de distancia, lo suficiente como para distinguir la simulación de lo genuino.

Breve semblanza del dramaturgo William Shakespeare

Nacido en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, y bautizado el 26 de abril de 1564, Shakespeare fue dramaturgo, poeta y actor. Se casó con Anne Hathaway en 1582 y tuvo tres hijos: Susanna, y los mellizos Hamnet y Judith.

Se instaló en Londres hacia 1592 para trabajar como dramaturgo y con el tiempo se convirtió en copropietario de la compañía teatral Lord Chamberlain’s Men, que tras la coronación de Jacobo I pasó a llamarse King’s Men.

A lo largo de su carrera escribió más de treinta obras entre comedias, tragedias y dramas históricos, además de una extensa colección de sonetos, y hoy se traduce y representa en todo el mundo.

Shakespeare murió en su ciudad natal el 23 de abril de 1616, y su reputación, ya notable en vida, se disparó especialmente durante el siglo XIX.