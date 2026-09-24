Ramón Gómez de la Serna, escritor y candidato al Nobel, sobre Madrid: «Una pedrada en la Puerta del Sol mueve ondas concéntricas en toda la laguna de España»

Hay famosos como Danny Devito que han hablado de Madrid, pero para encontrar frases célebres que resuman con genialidad la capital de España hay que acudir a escritores como Ramón Gómez de la Serna. Tanto para comentar sus bondades como para criticarla.

Por ejemplo, el candidato al Nobel de Literatura utilizó la Puerta del Sol para hablar de la influencia política y social de Madrid en el resto del país: «Una pedrada en la Puerta del Sol mueve ondas concéntricas en toda la laguna de España».

La magia de esta greguería es que no necesita meterse en problemas describiendo un acontecimiento concreto. Transforma la geografía política y social española en una laguna, y todo el mundo entiende qué quiere decir.

La frase sobre Madrid de Ramón Gómez de la Serna que utiliza la Puerta del Sol

La elección de la Puerta del Sol no es aleatoria, porque la plaza ha funcionado históricamente como escenario de acontecimientos con repercusión nacional. Lo sucedido allí rara vez queda limitado a Madrid: las campanadas son el ejemplo más evidente.

De hecho, está el kilómetro cero de las carreteras radiales españolas, un elemento que refuerza la idea de que desde ese punto parten caminos capaces de conectar el centro con el conjunto del territorio. Sería nuestro equivalente a «todos los caminos llevan a Roma».

Justamente, Gómez de la Serna utiliza esa centralidad para construir una metáfora sobre la propagación. La pedrada representa una protesta, una noticia, una decisión política o cualquier incidente capaz de romper la aparente calma. Las ondas son sus consecuencias, que se alejan del lugar de origen mientras aumentan el número de personas afectadas.

¿Ramón Gómez de la Serna criticó el centralismo de Madrid?

Cuando las noticias parecen demasiado centradas en la capital, hay una frase moderna que sirve como crítica: «Llueve en Madrid, y llueve en toda España». La cita de Gómez de la Serna también podría interpretarse así.

Si toda España reacciona ante una pedrada lanzada en la Puerta del Sol, significa que el país está excesivamente pendiente de lo que ocurre en su centro político, mediático y administrativo.

Las ondas concéntricas no avanzan porque la piedra sea grande, sino porque ha caído en el lugar preciso. Un episodio menor sucedido en Madrid puede alcanzar dimensión nacional, mientras acontecimientos importantes ocurridos lejos de la capital encuentran más dificultades para salir de su región.

Ramón Gómez de la Serna: el escritor madrileño que optó al Nobel de Literatura

Ramón Gómez de la Serna Puig nació en Madrid el 3 de julio de 1888 y falleció en Buenos Aires el 12 de enero de 1963. Fue escritor, periodista, biógrafo, dramaturgo y poeta, y una de las personalidades originales de la vanguardia española.

Su aportación más reconocible fue la greguería, un formato breve que explicaba mediante la suma de metáfora y humor. Aquellos textos reunían bromas, imágenes sorprendentes, juegos de palabras y una clase de reflexión instantánea alejada deliberadamente de cualquier apariencia tradicional de tono académico.

También se mantuvo como un autor estrechamente vinculado al ambiente literario del Madrid del siglo XX. Una muestra fue su implicación en la conocida tertulia del Café de Pombo.

Como detalle a tener en cuenta, durante sus últimos años en Argentina, su candidatura llegó a ser promovida para obtener el Premio Nobel de Literatura.