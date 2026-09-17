La desconocida bandera de Madrid que desapareció en 1983 y ya no recuerdan ni los propios madrileños

Saber el significado de las banderas es esencial, pero de nada sirve si desconocemos su historia. Por ejemplo, muchos madrileños no tienen ni idea de qué enseña tenían antes de que se impusiera el rojo y las siete estrellas blancas para identificar a la Comunidad de Madrid.

Antes de esa bandera, hasta 1983, lo que distinguía a la provincia era un fondo verde y un escudo con varios emblemas municipales. En concreto, pertenecía a la Diputación Provincial de Madrid.

La constitución de la comunidad autónoma abrió paso a un nuevo diseño que cambió tanto el color como la composición. Las diferencias son evidentes, pero merece la pena repasarlas.

Cómo era la antigua bandera de Madrid que dejó de ser oficial en 1983

El escudo provincial era el elemento principal de la antigua bandera madrileña. Bajo una corona real, reunía las armas de distintas localidades madrileñas, siguiendo un modelo parecido al que utilizaban otras diputaciones españolas.

Hay que tener en cuenta que, durante el siglo XIX, estas instituciones adoptaron con frecuencia el escudo de la capital de su provincia. Con el tiempo incorporaron también los de otras poblaciones para distinguir la representación provincial de la correspondiente a la ciudad.

Por ejemplo, en Madrid aparecían las armas de localidades que eran sedes de partido judicial. Entre ellas destacan Alcalá de Henares, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial, Colmenar Viejo y Aranjuez, además de la capital.

De esta manera, la bandera aglutinaba distintas referencias municipales dentro de un único escudo. Para interpretar sus detalles había que fijarse en cada una de esas partes, mientras que el verde ocupaba el resto del paño.

Por qué la Comunidad de Madrid cambió la bandera verde por una enseña roja con estrellas

Con la aparición de las autonomías fue necesario un nuevo diseño de bandera que finalizó en 1983. Lo llamativo es que, a diferencia de otras regiones, el cambio fue radical.

Joaquín Leguina, primer presidente autonómico, encargó el trabajo a José María Cruz Novillo. El diseñador desarrolló la propuesta junto con el poeta Santiago Amón, responsable de su definición conceptual.

Aun así, también tiene parte de histórica y no se hizo al azar. Por ejemplo, el rojo carmesí vinculaba el territorio con Castilla, mientras que las siete estrellas procedían de la tradición del antiguo concejo madrileño.

La parte negativa es que la nueva bandera de la Comunidad de Madrid eliminó la corona y el escudo compuesto por armas municipales. Las estrellas pasaban a ocupar el centro y el rojo sustituía por completo al verde anterior.

Qué significan las siete estrellas de la bandera de la Comunidad de Madrid

Las siete estrellas blancas tienen cinco puntas y forman dos hileras: cuatro arriba y tres abajo. Su número remite a las estrellas principales de la Osa Mayor.

Las cinco puntas aluden a las provincias limítrofes con Madrid: Ávila, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo. Es decir, el diseño logra combinar una referencia astronómica con otra territorial.

Además, esas siete estrellas también aparecen en el escudo de la ciudad de Madrid, distribuidas sobre la bordura azul que rodea al oso y al madroño. La bandera autonómica tomó ese elemento y le dio una disposición diferente.

Gracias a ello, aunque dejó atrás el verde y el gran escudo provincial, conservó un vínculo con la simbología histórica madrileña.