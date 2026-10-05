Hallazgo monumental en Italia: los arqueólogos hallan el rostro de piedra de una diosa etrusca con al menos 2.400 años de antigüedad

Un equipo de arqueólogos de la Universidad Sapienza de Roma halló un fragmento de terracota con el rostro de la diosa etrusca Uni en el yacimiento de Pyrgi, en Italia.

Según explican desde Finestre sull’Arte, el descubrimiento ocurrió en Santa Marinella, provincia de Roma, durante la campaña de excavación que estudiantes y docentes de la universidad retomaron este año en el área del Templo B.

La universidad difundió el hallazgo en su cuenta de Instagram, la cual está dedicada específicamente a las excavaciones de Pyrgi. La publicación incluyó varias fotografías del fragmento hallado en el área del Templo B.

La pieza de terracota que representa el rostro de la diosa Uni en Italia

La pieza corresponde a una antefija, un elemento de terracota que remataba el borde del tejado en los templos etruscos.

Según la Enciclopedia de Historia Mundial, estas decoraciones son gran parte de lo que sobrevive hoy de esas construcciones, puesto que sus estructuras principales se levantaban con madera y adobe, materiales que no resistieron el paso del tiempo.

El fragmento reproduce el rostro de Uni, la divinidad a la que estaba dedicado el Templo B. Su hallazgo es un detalle concreto sobre la decoración original del santuario, más de dos milenios después de que dejara de usarse con fines religiosos.

El Templo B se construyó entre los años 510 y 500 a. C., con una planta de tipo tuscánico y un pórtico de tres filas de columnas. Pyrgi funcionaba como el principal puerto de la ciudad etrusca de Caere, en una posición estratégica sobre la costa del mar Tirreno.

El magistrado etrusco que dedicó el templo a la diosa Uni

Thefarie Velianas fue el supremo magistrado de la ciudad etrusca de Caere. A finales del siglo VI a. C., dedicó el Templo B de Pyrgi a Uni, la principal divinidad femenina del panteón etrusco.

Esa dedicación ocurrió hacia el mismo período en que se construyó el templo (510-500 a. C., según la Enciclopedia Treccani). Las láminas de oro de Pyrgi, halladas en 1964 en el mismo yacimiento, documentan ese episodio.

Las láminas de oro de Pyrgi, comparadas con la piedra de Rosetta etrusca

Según el Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia, que las conserva en Roma, las láminas son tres placas de oro halladas el 8 de julio de 1964. Dos de estas contienen inscripciones en etrusco y la tercera en fenicio.

Además, el texto fenicio ayudó a los especialistas a comprender mejor el etrusco, aunque las tres inscripciones no son traducciones exactas entre sí.

Aunque se las suele comparar con la piedra de Rosetta, el propio museo aclara que la comparación no es exacta: a diferencia de la piedra egipcia, que permitió descifrar los jeroglíficos casi por completo, las láminas de Pyrgi tienen una correspondencia imperfecta entre los textos y un alcance más limitado.

Según la Enciclopedia Treccani, la presencia del texto fenicio responde a los fuertes intereses cartagineses en Etruria de esa época, coincidente con el primer tratado entre Roma y Cartago. La alianza política entre etruscos y cartagineses explica ese vínculo religioso y comercial.

Uni, la diosa etrusca equiparada con Hera y Juno

Uni era la contraparte etrusca de la Hera griega, la misma divinidad que los romanos adoptarían después como Juno dentro de su propia tríada capitolina. En Pyrgi, además, aparece asociada con la diosa fenicia Astarte.

Dentro del santuario Uni-Astarte era la gran diosa del recinto, acompañada por otras divinidades del panteón etrusco, como Tina y Thesan.

Esa asociación refleja el contacto entre culturas mediterráneas que convivieron en el santuario de Pyrgi durante los siglos VI y V a. C. Para el equipo de la Universidad Sapienza de Roma, encontrar de nuevo el rostro de la diosa en el templo que le fue consagrado tiene un significado especial, más de 2.500 años después de su construcción.