Reconversión industrial entre los siglos IV y VII: los arqueólogos descubren en Turquía unas termas romanas reconvertidas para construir un centro agrícola de producción de vino y aceite de oliva

Un equipo de arqueólogos ha documentado en la costa sur de Turquía unas termas romanas que fueron reconvertidas en un centro agrícola en donde se elaboraba vino y aceite de oliva. Según un estudio publicado en septiembre de 2026 en la revista Journal of Roman Archaeology, es la instalación agrícola mejor conservada y de mayor capacidad registrada en esa ciudad antigua.

El edificio, conocido como Baño Pequeño, se levanta junto a la antigua calzada costera, a unos 90 metros de la puerta principal de Antioquía del Crago, en la antigua región de Cilicia Traquea.

Los mosaicos sitúan la construcción de las termas entre finales del siglo II y principios del III d. C. Sin embargo, se cree que la invasión persa de Sapor I, en la década de 260, pudo interrumpir su uso como baño. El centro agrícola llegó después y dejó de funcionar hacia los siglos VI o VII.

El trabajo lo firmaron Emlyn Dodd, de la Universidad de Adelaida y del Instituto de Estudios Clásicos de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres, y Leticia R. Rodriguez, de la Escuela de Arte de la Universidad de Houston.

¿Cómo se transformaron unas termas romanas de Turquía en un centro agrícola?

Según los autores, la interpretación más evidente es que dos salas frías del Baño Pequeño se usaron para el vino, mientras que el gran salón central se dedicó al aceite de oliva.

En una de ellas, el mosaico muestra un fuerte desgaste, una posible señal de que allí se pisaba la uva. Un canal abierto en la base del muro llevaba el mosto hasta la sala contigua, donde se dividía hacia una cuba grande y otra pequeña.

La cuba grande, de unos 2.900 litros, era en origen una piscina de agua fría de las termas. Los nuevos ocupantes conservaron sus escalones de mármol y revistieron las paredes con un mortero impermeable. La cuba pequeña, por su parte, pudo recoger el primer mosto, el que daba el vino de mayor calidad en la Antigüedad romana.

Un molino y una prensa de aceite de oliva sobre el mosaico de las termas romanas

En el gran salón, un muro nuevo dividió el espacio en dos. En la parte este, los arqueólogos hallaron un molino rotatorio de piedra de tipo trapetum (un modelo asociado a la trituración de aceitunas), con la muela intacta.

Al otro lado del muro apareció una prensa de palanca y tornillo armada con piezas reutilizadas. Su base es un antiguo arquitrabe de mármol de 1,28 por 1,03 metros, con un canal en forma de pera y cinco canales rectos para evacuar el líquido.

El contrapeso de la prensa también se talló en un bloque arquitectónico reutilizado. Para colocarlo a menor altura y lograr más fuerza en la palanca, los constructores abrieron un gran corte en el mosaico original del salón.

¿Por qué se eligieron unas termas romanas para producir vino y aceite en Turquía?

Los arqueólogos no hallaron restos de derrumbe del techo, por lo que el edificio probablemente seguía en pie y con cubierta cuando se instalaron las prensas. De hecho, sobre el pasillo de entrada apareció intacto un tramo de bóveda con sus tejas.

Para los investigadores, reutilizar las termas fue una decisión deliberada. El complejo estaba junto a un manantial y conservaba la cisterna del baño, útil para producir aceite y limpiar las instalaciones. Asimismo, las salas cubiertas daban sombra y ayudaban a controlar la temperatura en la vendimia y en la temporada fría del aceite.

La vendimia y la cosecha de la aceituna caen en épocas distintas del año. Por eso, los autores no descartan que la misma prensa sirviera para los dos productos.

El mayor centro agrícola hallado en la antigua ciudad romana de Turquía

Según el estudio, la cuba de 2.900 litros supera con holgura a la de otra bodega de la ciudad, de 1.179 litros. Además, al menos otras seis muelas o bases de molino dispersas por el yacimiento apuntan a una red de producción de aceite de oliva con cierto excedente.

Hasta ahora, en Antioquía del Crago había un desajuste entre los numerosos hornos de ánforas y las escasas pruebas de producción de vino y aceite, que en su mayoría se fechan entre los siglos IV y VII.

Si se confirma que el Baño Pequeño producía ambos productos, la combinación sería un hallazgo único en la región. En el Mediterráneo oriental, el vino y el aceite solían elaborarse en instalaciones separadas. Una bodega y una almazara contiguas recuerdan, en cambio, al modelo de las villas del centro y el oeste del Mediterráneo.

En ese caso, según los autores, el propietario o los propietarios del centro agrícola «eligieron deliberadamente diversificar su actividad» pese a encontrarse en pleno auge de los rentables vinos del Mediterráneo oriental.