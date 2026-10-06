El Masters 1000 de Shanghái 2026: cuándo empieza, fechas claves, cuándo es la final, cuánto dinero reparte…

El Masters 1000 de Shanghái 2026 comienza este miércoles 7 de octubre y hasta el próximo domingo 18 del mismo mes se celebrará en China el penúltimo Masters 1000 de 2027. Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Novak Djokovic serán el gran atractivo del Rolex Shanghai Masters 2026, donde no estará Jannik Sinner. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Masters 1000 de Shanghái 2026 que se disputa este mes de octubre.

La temporada tenística entra en sus últimos meses de competición y este mes de octubre es la fecha reservada para la disputa del Masters 1000 de Shanghái 2026. China será el epicentro del tenis mundial con la disputa del torneo entre este miércoles 7 de octubre y el 18 del mismo mes, día en el que tendrá lugar la final de un torneo que reparte casi 10 millones de dólares en premios.

Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev y Flavio Cobolli serán los grandes atractivos de un torneo donde defiende título Valentin Vacherot, que en la pasada edición dio la sorpresa tras conquistar el primer Masters 1000 de su carrera tras ganar en la final a su primo Arthur Rinderknech.

Cuándo empieza el Masters 1000 de Shanghái 2026

El Masters 1000 de Shanghái comienza este miércoles 7 de octubre y se disputará hasta el próximo 18 de este mes. El pasado lunes se celebró el sorteo del cuadro del torneo donde Carlos Alcaraz y Rafa Jódar serán la representación española.

El sorteo ha deparado un cuadro amable para Carlos Alcaraz, que está exento de disputar la primera ronda por su condición de tercer cabeza de serie y su debut será ante Cerúndolo o un rival de la qualy. En tercera ronda mediría a Buse, Berg o Kopriva, mientras que en unos hipotéticos octavos de final se vería las caras con Tommy Paul o Vacherot. En cuartos le esperarían Medvedev, Friz o Darderi y en semifinales: Fils, Jódar, Ruud o Aliassime. En la final se enfrentaría a Djokovic, Zverev o Shelton.

Calendario del Masters 1000 de Shanghái 2026

El calendario del Masters 1000 de Shanghái 2026 es el siguiente:

5 y 6 de octubre: Fase previa (qualifying) y partidos inaugurales.

7 de octubre: Comienzo oficial del cuadro principal.

10 y 11 de octubre: Entrada de los principales cabezas de serie en la segunda ronda.

15 de octubre: Cuartos de final.

17 de octubre: Semifinales.

18 de octubre: Final.

Cuándo es la final del Masters 1000 de Shanghái 2026

La final del Masters 1000 de Shanghái 2026 será el próximo domingo 18 de octubre en el Qizhong Forest Sports City Arena.

Cuánto dinero reparte la ATP en el Masters 1000 de Shanghái

En el Masters 1000 de Shanghái se reparten 9.415.725 dólares americanos de la siguiente manera:

Campeón: 1.151.380 dólares / 1000 puntos

Finalista: 612.340 dólares / 650 puntos

Semifinalista: 340.190 dólares / 400 puntos

Cuartofinalista: 193.645 dólares / 200 puntos

Octavos de final: 105.720 dólares / 100 puntos

Tercera ronda: 61.865 dólares / 50 puntos

Segunda ronda: 36.110 dólares / 30 puntos

Primera ronda: 23.760 dólares / 10 puntos

Cuántas horas de diferencia hay entre Shanghái y España

La diferencia horaria entre Shanghái y España es de seis horas con el horario de invierno vigente en este momento, yendo la ciudad china por delante. Esto quiere decir que los partidos de Carlos Alcaraz se podrán ver a primera hora de la mañana en España.