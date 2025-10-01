¿Por qué no juega Carlos Alcaraz el Masters 1000 de Shanghai?

La temporada 2025 de Carlos Alcaraz está siendo para enmarcar. El tenista español, en el ATP 500 de Tokio, logró su octavo título del año tras superar en la final a su verdugo en la Laver Cup 2025, Taylor Fritz, con un marcador de doble 6-4. El pupilo de Juan Carlos Ferrero volvió a bañarse de gloria, una vez más, para seguir sumando triunfos en una campaña que, desde su derrota en ante David Goffin en Miami, ha encadenado un impresionante balance de 51 victorias y tan solo dos derrotas (en la final del Conde de Godó ante Holger Rune y en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner), unos números que hablan por sí solos y que muestran la superioridad y la grandeza del murciano.

Por qué no juega Carlos Alcaraz en Shanghai

Tras Tokio, a priori, Carlitos viajaría hasta Shanghái para disputar el Masters 1000, pero una lesión en el tobillo izquierdo le impedirá disputar y pelear por el noveno título del año. La lesión se produjo en el choque de segunda ronda del torneo nipón ante el argentino Sebastián Báez, aunque el español pudo continuar y ganar el partido en tan solo dos mangas. Las horas posteriores fueron claves para la decisión de Alcaraz, pues decidió seguir compitiendo a pesar de las molestias en su tobillo. Con el paso de los días, el dolor fue a menos y logró coronarse en Tokio. Eso sí, este triunfo ha tenido ‘daños colaterales’ en el cuerpo de Carlos, ya que sigue con molestias físicas en la zona y, tras tomar una decisión junto a todo su equipo, se ha bajado finalmente del cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái.

«Siento anunciar que no podré participar en el Rolex Shanghai Masters este año. Desafortunadamente, estoy lidiando con algunos problemas físicos y, tras valorarlo junto a mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme. Estaba deseando volver a jugar ante los fantásticos aficionados de Shanghái. Espero volver pronto y ver a mis seguidores chinos el año que viene», recalcó el propio Carlos en el perfil oficial de Instagram del torneo asiático.

Cuándo volverá a jugar Alcaraz

Una vez tomada la decisión de no disputar el Masters 1000 de Shanghái, todo hace indicar que Carlitos volverá a las pistas para disputar la exhibición ‘Six Kings Slam’ de Riad, del 15 al 18 de octubre, donde compartirá cartel con el italiano Jannik Sinner, el serbio Novak Djokovic, el americano Taylor Fritz, el griego Stéfanos Tsitsipas y el germano Alexander Zverev.

Tras su baja en Shanghái, será la tercera ausencia del español durante su calendario ATP, pues tampoco estuvo disponible para el Mutua Madrid Open y el Masters 1000 de Toronto. Cabe destacar que su no participación en el próximo Masters 1000 de la temporada le hará perder un total de 200 puntos que defendía de la edición del 2024, donde llegó hasta los cuartos de final. No obstante, a priori mantiene una cómoda ventaja con respecto al número dos del mundo en la clasificación, Jannik Sinner, de unos 760 puntos, que le asegura la cúspide del tenis mundial, al menos, hasta finales de octubre.