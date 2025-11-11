Lamine Yamal abandona la concentración de la Selección tras un informe médico que desconocía la Federación

Lamine Yamal, por segundo parón internacional consecutivo, abandona la concentración de la selección española. Así lo ha comunicado la Federación Española en la mañana de este martes después de que el jugador del Barcelona se presentase en Las Rozas en la noche del pasado lunes. La Selección ha expresado su malestar y ha comunicado que Lamine se sometió a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias de pubalgia tras el partido de Liga en Vigo. Jorge de Frutos entra en su lugar en la convocatoria.

La Federación ha estallado en el comunicado donde anuncia la desconvocatoria de Lamine Yamal. Otra vez más. Y es que por segundo parón consecutivo y con malas formas desde Barcelona, la perla española tiene que abandonar la concentración de los de Luis de la Fuente. Esta vez extraña aún más después de que jugase más de 90 minutos con su equipo el pasado domingo en Vigo con total normalidad. Yamal tendrá ahora que reposar durante 7-10 días según el informe médico de la entidad azulgrana.

«Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana», comienza señalando el comunicado de la selección española.

«Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días», añadió la Federación.

«Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria», comunicó la selección española sobre la desconvocatoria de Yamal.

«Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación», culmina la Selección en un duro comunicado.