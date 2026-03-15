La mitad de los mataderos que operan en Cataluña tienen certificado halal para sacrificar los cerdos de acuerdo a la ley islámica (sharia). De los 118 «mataderos con actividad de sacrificio» reconocidos por el Govern del Gobierno catalán, que preside el socialista Salvador Illa, 56 de ellos «cumplen con los requisitos para realizar el sacrificio de acuerdo a las condiciones específicas de la comunidad islámica».

El Ejecutivo autonómico ha dado estos datos a través de una respuesta parlamentaria por escrito. Oscar Ordeig, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha contestado a una pregunta de la diputada del PP en el Parlament Monserrat Berenguer sobre «el número de mataderos que siguen métodos de sacrificio halal».

Este ritual religioso tiene como objetivo que la carne sea lícita y apta para ser consumida por la población musulmana. Consiste, a grandes rasgos, en que el sacrificio lo realice un miembro adulto de esa religión con un cuchillo afilado, de una incisión profunda. Además, que el animal esté vivo, sano y haya sido bien tratado antes del sacrificio. Finalmente, que, cuando se realice, esté mirando a La Meca y escuchando una plegaria.

Cataluña es la comunidad autónoma que más y mayores mataderos posee en toda España, donde existen un total de 650 centros autorizados. Por detrás de Cataluña, en el segundo puesto, se encuentra Castilla y León, que cuenta con 107 mataderos, de los cuales 32, el 30% del total, tienen también la certificación halal. Otra de las comunidades que destacan en este área es Aragón, con 45 mataderos.

Cataluña no solo lidera el volumen de toneladas de carne procedente de mataderos en España, sino que también se ha convertido en la comunidad que tiene la mayor cantidad de mataderos e instalaciones para sacrificar ganado vacuno, cordero, cabra y aves. Desde 1994, cuando se certificó el primer matadero halal en Cataluña, en la localidad de Tordera, esta comunidad no ha parado de ampliar sus certificaciones hasta conseguir las 56 que ostenta en la actualidad.

El Govern de Illa ha dado los datos «de acuerdo con la información de las comunicaciones presentadas por los operadores de los mataderos al departamento competente en materia de bienestar animal en el sacrificio en matadero». Además, deben aparecer registrados como «subactividad específica de sacrificio por ritos religiosos», es decir, lo que permite que los mataderos «puedan realizar el sacrificio por ritos religiosos porque cumplen los requisitos normativos».