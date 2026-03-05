El Govern de la Generalitat de Cataluña del socialista Salvador Illa recomienda a los comedores escolares que ofrezcan menús sin cerdo, es decir, los que cumplirían con el certificado halal (el que establece la ley islámica), ante «el incremento de niños procedentes de otros países, culturas y religiones». Según indican desde el Ejecutivo catalán, es «recomendable» que las empresas adjudicatarias del servicio de comedor «ofrezcan una opción de menú paralelo».

La Generalitat ha respondido por escrito de esta manera a una pregunta de la representante de Junts en el Parlament, Anna Erra. En primer lugar, el Govern alude a que las leyes estatales ya determinan lo relativo a la «gestión del servicio de comedor escolar en centros educativos». Concretamente, asegura que son normas de la administración central las que imponen el «fomento de una alimentación saludable y sostenible en el ámbito escolar».

Asimismo, el Ejecutivo autonómico se sacude de responsabilidades y asegura que tiene que «incorporarlas necesariamente en la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que regulan las licitaciones de contratación de los servicios de comedor escolar».

Además, desde la administración encabezada por Illa subrayan que deben incluirse «criterios de calidad nutricional, sostenibilidad ambiental, educación alimentaria y equidad social».

Por otro lado, recuerdan también que la ley obliga a la empresa prestadora del servicio de comedor a ofrecer «menús especiales para el alumnado con enfermedades, alergias o intolerancias alimentarias diagnosticadas». En este caso, se hace obligatoria la presentación de un «certificado médico que acredite la necesidad de evitar determinados alimentos».

Sin embargo, da la posibilidad de que, cuando el gasto en ese menú alternativo «sea inasumible» por la empresa, permita un lugar «exclusivo» para el alumno con esa intolerancia para «conservar y consumir el menú especial», pero puede llegar a pedir que sea «aportado por la familia».

«Menú paralelo, diferentes variantes»

Más allá de las obligaciones legales, la Generalitat también expresa recomendaciones. Y apunta a que «el incremento de niños procedentes de otros países, culturas y religiones» hace que sea «recomendable que las empresas ofrezcan una opción de menú paralelo que integre estas variantes». El Ejecutivo equipara aquí a las familias que, por ejemplo, puedan pedir menú halal, a las que soliciten platos vegetarianos.

La propuesta del Govern pasaría por «una programación de menús ovolactovegetarianos» puede permitir la atención de «opciones religiosas y personales» a la vez que se cubre «adecuadamente las necesidades nutricionales de niños y jóvenes». Así, se lograría un menú sin carne de cerdo para los que solicitan menú halal y otro sin carne en general para los vegetarianos. Así se evitaría a la vez «la complejidad que supone dar respuesta a demandas muy diversas que a menudo las cocinas no pueden asumir».

Esta respuesta llega después de la pregunta de la diputada de Junts sobre las «directrices o recomendaciones» que establece el Departamento de Educación sobre la «configuración de los menús escolares y, en particular, con la inclusión o exclusión de alimentos por motivos culturales, religiosos o de diversidad alimentaria».

Además, Anna Erra concretó su interrogatorio en si el Govern tenía constancia «de que en algunos centros educativos o municipios se han eliminado determinados productos –como la carne de cerdo– de forma generalizada».