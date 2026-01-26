El Gobierno de Pedro Sánchez exigirá que todos los colegios y hospitales públicos tengan disponibles menús halal, es decir, los que establece la ley islámica, como una «estrategia de convivencia». Concretamente, todas las administraciones públicas estarán obligadas a «respetar la diversidad ética, cultural o religiosa», lo que implica «flexibilidad en los menús». De ese modo no sólo tendrán que permitir «opciones 100% vegetales (menús veganos)», sin gluten o sin lactosa, sino también menús halal.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy, de Sumar, ha elevado a consulta pública, que es el primer paso para aprobar cualquier norma propuesta por el Ejecutivo, el primer borrador de una norma para el «fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública» además de a «centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales».

La norma afecta a «los contratos de servicios y de concesión de servicios que tengan por objeto el servicio de restauración, incluidos los servicios de venta automática de alimentos y bebidas, celebrados por cualquiera de los poderes adjudicadores». Entre ellos, colegios y hospitales.

Esta normativa establecerá unos «criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad» que los centros públicos están obligados a cumplir «en la contratación de servicios y concesión de servicios relacionados con la oferta de alimentos y bebidas».

Dieta mediterránea sin procesados

Entre los requisitos que se impondrán en los centros públicos está la «restricción a los productos procesados y ultraprocesados» o el impulso de «cocinas in situ en centros públicos». También busca la «promoción de la dieta mediterránea como patrón saludable».

Sin embargo, las nuevas exigencias también impondrán a colegios u hospitales el respeto a «la diversidad ética, cultural o religiosa». Por tanto, en cuanto esta norma entre en vigor, los centros públicos tendrán que tener «flexibilidad en los menús». De ese modo, no sólo tendrán que permitir «opciones 100% vegetales (menús veganos)», sin gluten o sin lactosa, sino también menús halal. Todo esto, según plantea el Gobierno de Sánchez, «sin sobrecoste para el usuario (tanto en menús como en cafeterías)».

La norma pone como ejemplo la situación en las instituciones penitenciarias, es decir, las cárceles. «Diversos centros han reformado sus menús para eliminar la dualidad entre dieta normal y dieta especial, creando una base común más saludable —baja en grasas y sin fritos— que se adapta a las altas prevalencias de diabetes e hipertensión sin necesidad de duplicar procesos», reza la norma.

Todo ello, según la normativa, aún en tramitación, ha logrado en los centros penitenciarios un «equilibrio entre contención de costes y mejora de los indicadores de salud de los internos».

«Además, las buenas prácticas incluyen una transición proteica que sustituye los procesados cárnicos habituales por legumbres, huevos y pescados nutritivos», expone el borrador de la futura ley. Además, señala que con este tipo de planificación se logra «garantizar menús que respeten la diversidad cultural y religiosa (halal, vegetarianos) como estrategia de convivencia».

Menús ‘halal’ para todos en Ceuta

El Ejecutivo ya estuvo en el ojo de la polémica por este tipo de menús cuando el Ministerio de Educación, entonces encabezado por Pilar Alegría, desembolsó 314.000 euros para la contratación del suministro de menús de los comedores de seis centros para alumnos en centros educativos de Ceuta.

Entre las directrices del Ejecutivo, se abordan necesidades específicas que serían comunes para todos los alumnos becados. Concretamente, se exige que «la carne sea halal» y que «no se utilice carne de cerdo». Unas instrucciones que parecen elaborar un menú a medida para alumnos musulmanes, a pesar de que estas becas se otorgan a todo tipo de niños, independientemente de la religión que profesen.

Más tarde, el Gobierno justificó esta decisión en que, en al menos tres centros educativos de Ceuta y Melilla, «el 100%» de los niños beneficiarios de becas que utilizan el comedor escolar «profesa la religión islámica». En otra decena de ellos, «casi la totalidad del alumnado becado que hace uso de ese servicio» tiene esa creencia.