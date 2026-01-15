El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un fondo soberano que tendrá el objetivo de movilizar 120.000 millones de euros. De esta forma, el Ejecutivo contará con munición para seguir haciéndose con el control de empresas privadas, en la línea de la política nacionalizadora e intervencionista que ha llevado a cabo hasta ahora.

Bajo el nombre ‘España Crece’, este fondo va a estar dotado con una base de 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación, pero el objetivo será movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada, de inversores nacionales y también de inversores internacionales. En teoría, este dinero se destinará a vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

Dado que el despliegue de los fondos europeos de recuperación finaliza a finales de este año, la intención del Ejecutivo es dar continuidad a su hoja de ruta más allá del año 2026 a través de este fondo.

«Lo que queremos es que el impulso reformista perdure más allá de 2026», ha argumentado Sánchez para justificar este fondo soberano durante la clausura de la XVI edición del Foro Spain Investors Day (SID).

Este vehículo se va a gestionar por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), no por la SEPI -que es el holding público que ha entrado en empresas como Indra o Telefónica-, quien coinvertiría siempre con el sector privado mediante préstamos, avales e instrumentos de capital, priorizando sectores clave para mejorar la productividad de la economía.

«Si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo ‘España Crece’ será un ejercicio de soberanía nacional», ha enfatizado Pedro Sánchez.

Ante varios empresarios españoles, el jefe del Ejecutivo ha lanzado un mensaje de «esperanza» en cuanto a las perspectivas económicas para España, pese a que las noticias que llegan del mundo, especialmente las que llegan del otro lado del Atlántico, «son muy preocupantes».

«Nos estamos malacostumbrando a estar sistemáticamente entre las mejores economías del planeta […] Nos hemos acostumbrado a competir, y además competir con muchas garantías, en la Champions League temporada tras temporada», ha destacado el presidente del Gobierno.

Precisamente, el expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, utilizó esta misma expresión en 2007, antes de que estallara la crisis financiera global. «El Gobierno ha situado a España en la Champions League de las economías del mundo», presumía el entonces presidente del Gobierno.

Sánchez ha puesto en valor que el país cuenta actualmente con paz social y también con cohesión territorial, algo que «ha mermado la capacidad económica y de atracción de inversión en el país durante mucho tiempo».

«Lo diré claramente: en España no sobra nadie, al contrario, nos falta gente. Entre ser una nación cerrada y pobre, lo que hace España es abrirse al mundo para garantizar la prosperidad y la financiación de su Estado del Bienestar y de su cohesión social y territorial en el presente y en el futuro», ha remarcado.

En un mundo cada vez más turbulento, Sánchez ha destacado que España se ha convertido en un valor seguro, en un valor refugio. «Aquí no van a encontrar tensiones comerciales, aquí no van a encontrar riesgos geopolíticos, aquí no se va a encontrar inseguridad jurídica», ha apuntado el presidente.