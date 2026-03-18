La Reserva Federal (Fed), liderada por Jerome Powell, ha vuelto a desafiar al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y ha decidido no rebajar los tipos de interés por segunda vez consecutiva, tal y como adelantaban los analistas consultados por OKDIARIO. Así, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) ha decidido este miércoles dejar sin cambios las tasas en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en mínimos de finales de 2022.

Esta ha sido su primera decisión tras el inicio de la guerra de Irán, por lo que se ha dado en un contexto de enorme presión bélica y con el Estrecho de Ormuz cerrado. Por ello, todo parece indicar que tanto EEUU como el resto del mundo va a sufrir un alza en los precios de la energía que, a su vez, impulsará la inflación.

No obstante, este tipo de inflación es de oferta y no de consumo, es decir, lo que sube es el coste de un producto a causa de una perturbación concreta. Estos eventos no suelen derivar en incrementos de tipos, pues sería una medida muy limitada a la hora de controlar el problema.

Sin embargo, históricamente, las guerras y las incursiones bélicas como las de Irán se han financiado en buena medida a través de inflación. Desde luego, esto es lo que Trump quiere que suceda, aunque este deseo viene de mucho antes de la escalada bélica en Oriente Medio.

La Fed no rebaja tipos

La decisión de pausar los tipos sigue a la ya anunciada en enero tras una racha de tres bajadas consecutivas de 25 puntos básicos iniciadas en septiembre, a las que precedieron unos tipos de interés intactos desde enero de 2025.

«Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido», ha indicado la Fed. «La creación de empleo ha sido reducida y la tasa de desempleo apenas ha variado en los últimos meses», ha proseguido. «La inflación se mantiene algo elevada», ha continuado el comunicado del instituto emisor.

El banco central estadounidense ha señalado que las consecuencias para la economía de EEUU derivadas de los acontecimientos en Oriente Medio por el conflicto de Irán son «inciertas», ante lo que la Fed continuará atenta a los riesgos según el mandato dual de alcanzar el máximo empleo y mantener la inflación en el 2%.

La nota del organismo sostiene que se mantendrá alerta ante los riesgos que puedan impedir alcanzar sus dos objetivos fijados y, si es menester, modificar su postura sobre la política monetaria en sus próximas decisiones.

El FOMC «está firmemente comprometido con el apoyo al pleno empleo y con el retorno de la inflación a su objetivo del 2%», para lo que tendrá en cuenta una amplia gama de información, incluyendo la situación del mercado laboral, las presiones inflacionarias y las expectativas de inflación, así como los acontecimientos financieros e internacionales.

Presiones de Trump

El presidente estadounidense ha llegado al punto de pedir en reiteradas ocasiones la dimisión del presidente de la Fed, Jerome Powell, pese a que faltan pocas semanas para que su cargo se agote y sea designado un sucesor. En estos momentos, todo parece señalar que Kevin Warsh será quien tome el relevo.

Trump se está viendo contra las cuerdas por culpa de un elevado endeudamiento que, a su vez, conlleva un gasto de intereses excesivamente alto por parte de su Ejecutivo americano.

Ante esto, la Fed ha preferido seguir otros criterios y no rebajar los tipos tan rápido como Trump desearía, siendo mucho más conservadores que otras autoridades monetarias como el Banco Central Europeo (BCE).