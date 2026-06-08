Hasta 9.000 euros: la pensión a la que pueden acceder este 2026 las amas de casa que cumplan estos requisitos

Las amas de casa en España pueden acceder a una pensión de casi 9.000 euros gracias a las llamadas pensiones no contributivas de jubilación, que están destinadas a los ciudadanos españoles que no lleguen al mínimo de cotización para acceder a una pensión contributiva del sistema de la Seguridad Social. Además, también tendrán que cumplir con una carencia de rentas anual para poder acceder a esta ayuda que ofrece el Gobierno a través del IMSERSO. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la pensión que pueden solicitar las amas de casa en España.

Las amas de casa son uno de los sectores que siempre han estado olvidados en España por las instituciones. Estas son las mujeres que han entregado su vida al cuidado de la casa o los niños, o que incluso estos trabajos han sido destinados a otro hogar a cambio de una remuneración sin constar para la Seguridad Social. Esto tiene una consecuencia negativa y es que no se suman años de cotización para solicitar en el futuro una pensión contributiva.

La Seguridad Social dicta que para acceder a una pensión contributiva de jubilación hay que cumplir una cotización mínima de 15 años durante la vida laboral. Las personas que no cumplan con este requisito mínimo e indispensable no podrán acceder a una nómina vitalicia cuando pasen de los 65 años. Por ello, el Gobierno fija en los Presupuestos Generales del Estado una ayuda que gestiona el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y delega en las distintas comunidades autónomas. Esta ayuda en cuestión son las famosas pensiones no contributivas.

La pensión para las amas de casa

Las PNC de jubilación son las ayudas que van destinadas a las personas que no llegan a los 15 años de cotización para acceder a una contributiva y también cumplen con otro requisito indispensable: demostrar una carencia de rentas anuales de 8.803,20 euros anuales. Los beneficiarios que superen este umbral durante el tiempo de percepción de la pensión perderán esta condición de beneficiarios.

Las amas de casa que quieran acceder a esta pensión de jubilación tendrán que cumplir con estos requisitos:

Tener sesenta y cinco años o más.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Carecer de ingresos suficientes: Existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2026, sean inferiores a 8.803,20 euros anuales.

Por lo que respecta a las cuantías, estas han subido un 11,4% después de la última subida de las pensiones aprobada por el Gobierno el pasado mes de diciembre. De esta manera, las amas de casa en España que cumplan con los requisitos podrán cobrar 8.803,20 euros anuales, que al mes equivalen a 628,80 euros. En caso de que en un hogar haya dos beneficiarios de una PNC de jubilación, la cantidad bajará a 7.482,72 euros, que son 534,48 euros al mes.

Además, las amas de casa que reciban esta pensión y vivan en una casa alquilada también podrán solicitar una ayuda de 525 euros anuales siempre que puedan demostrar que viven de alquiler y que esta sea su primera vivienda.