Giro en las pensiones de las amas de casa en 2026: estos son los requisitos para acceder y cómo solicitarla

Las pensiones a las que pueden acceder las amas de casa también suben en 2026. Las personas que se han quedado a cargo del cuidado del hogar y no cumplen con los mínimos de cotización para acceder a una pensión de jubilación pueden disponer de una pensión no contributiva siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el IMSERSO. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales gestiona esta ayuda para las personas más vulnerables y la encarga a las comunidades autónomas, que reparten esta prestación. Consulta lo que debes saber sobre las pensiones para las amas de casa en 2026.

Con este año 2026 llegan muchas novedades en materia de pensiones y la más importante tiene que ver con un nuevo retraso de la edad de jubilación conforme dicta la Ley 27/2011. Las personas que se quieran jubilar a los 65 años durante este año tendrán que acreditar 38 años y tres meses de cotización durante la vida laboral y, en caso contrario, tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses. En 2027 se llegará a los 67 años para los trabajadores que no tengan 38 años y seis meses cotizados.

De este requisito se quedan lejos y por mucho uno de los colectivos más olvidados a lo largo de la historia de nuestro país: las amas de casa. Estas mujeres han sufrido durante años situaciones de desigualdad y han estado a la sombra con los cuidados del hogar y los hijos mientras los hombres trabajaban. O simplemente ejercían esta función en otra casa sin contrato. Esto significa que a la hora de la jubilación tengan muy difícil aspirar a una pensión contributiva del sistema de la Seguridad Social, para el que se requieren un mínimo de 15 años de cotización en la vida laboral.

Las pensiones para las amas de casa en 2026

Las amas de casa sí que podrán acceder en 2026 a las pensiones no contributivas de jubilación, que están destinadas a las personas que no cumplan con los requisitos de cotización y puedan demostrar una carencia de rentas mensual. Estas pensiones las subvenciona la Seguridad Social y las encarga al IMSERSO, que delega la administración en las diferentes comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar estas ayudas destinadas a las personas más vulnerables.

Desde el 1 de enero, las PNC han subido un 11,4% hasta los 8.803,20 euros, que son 628,80 euros mensuales repartidos en 14 pagas. Si dentro de un hogar los dos convivientes son beneficiarios de esta pensión, las cuantías se quedarán en 7.482,72 euros, que son 534,48 euros por unidad al mes. También se pueden solicitar 525 euros anuales en caso de que vivan en una casa alquilada. Los requisitos de las amas de casa para acceder a estas pensiones en 2026 son los siguientes:

Tener 65 años de edad.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años.

Carecer de ingresos suficientes: Existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2026, sean inferiores a 8.803,20 euros anuales.

Uno de los puntos más importantes dentro de este requisito está en demostrar la carencia de renta, que tendrá que ser inferior a 8.803,20 euros anuales. Este límite ascenderá a 14.965,44 euros anuales en caso de que haya dos personas en el hogar y ascenderá hasta 21.127,68 euros en caso de que convivan tres personas.

Las personas que cumplan con estos requisitos tendrán que presentar la documentación que se ofrece en la página web oficial del IMSERSO y presentarla de forma online o en las oficinas correspondientes de las comunidades autónomas. En caso de confirmación, las amas de casa podrán acceder en 2026 a una pensión de 628,80 euros al mes en 14 mensualidades. Todo ello siempre y cuando se pueda demostrar una carencia de rentas anuales.