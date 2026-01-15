Confirmado: la tabla de la subida de las pensiones por incapacidad permanente, total y absoluta en 2026

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social ya se prepara para un desembolso récord en pensiones contributivas. En las próximas semanas, la Tesorería General de la Seguridad Social realizará el primer pago de las pensiones contributivas con el aumento del 2,7% aprobado por el Gobierno para este 2026. Esto también repercutirá en las pensiones por incapacidad permanente, que también se incrementan en 2026 en su modalidad total, absoluta y de gran invalidez. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las pensiones de incapacidad permanente en 2026.

La Seguridad Social se prepara para un desembolso récord en pensiones contributivas. En este mes de enero se efectuará el primer pago de la nómina mensual con el incremento del 2,7%, aprobado conforme a la variación del IPC entre los meses de diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Esto hará que la pensión media del sistema de la Seguridad Social suba en torno a 400 euros al año que recibirán los 9,4 millones de personas que reciben una pensión de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad o en favor de familiares.

De este incremento del 2,7% también se beneficiará alrededor de un millón de ciudadanos que reciban una pensión de incapacidad permanente, ya sea de forma parcial, total, absoluta o de gran invalidez. La pensión de incapacidad permanente media con el incremento quedará en una media de 1.244,18 euros, mientras que la absoluta ascenderá a 1.520,25 euros. Esta cantidad será mayor en caso de la gran invalidez, que reciben las personas que necesitan la ayuda de otra para desarrollar su día a día.

Así serán las pensiones de incapacidad permanente en 2026

La Seguridad Social informa en su página web de cómo quedarán las pensiones de incapacidad permanente para 2026. Por ejemplo, en el caso de la absoluta o total, con 65 años de edad, la pensión mínima con cónyuge a cargo será de 1.256,30 euros mensuales, que equivale a 17.592,40 euros anuales. En caso de no tener cónyuge, la mínima será de 936,20 euros mensuales. Con cónyuge no a cargo, quedará en 88,70 euros.

La pensión por incapacidad permanente total con edad de entre 60 y 64 años quedará, en caso de tener cónyuge a cargo, en 12.566,60 euros. Sin cónyuge se quedará en 875,90 euros y con cónyuge no a cargo será de 827,90 euros, que son 11.590,60 euros anuales.

Por su parte, la pensión mínima de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común para menores de 60 años quedará en 690,20 euros para los pensionistas con cónyuge a cargo. Sin cónyuge, bajará; será la misma cantidad y, en los casos de cónyuge no a cargo, será de 684,30 euros.

Las cuantías de las pensiones de incapacidad permanente de gran invalidez en este 2026 serán las siguientes:

Con cónyuge a cargo: 1.884,7 euros al mes – 26.385,80 euros al año.

Sin cónyuge a cargo: 1.404,30 euros al mes – 19.660,20 euros al año.

Con cónyuge NO a cargo: 1.333,00 euros al mes – 8.662,00 euros al año.

¿Cuándo pagan los bancos las pensiones de enero?

Como suele ser habitual en cada mes, los bancos volverán a adelantar el pago de las pensiones a los pensionistas que tengan la ‘nómina’ domiciliada en la entidad financiera correspondiente. Todo con el objetivo de allanar el camino a final de mes para los 9,4 millones de beneficiarios de una pensión contributiva en España. Estos serán los días en los que se cobrarán las pensiones de enero ya con el incremento del 2,7% programado para 2026: