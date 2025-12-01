Subida histórica en la incapacidad permanente: lo que vas a cobrar a partir del 1 de enero de 2026

La pensión de incapacidad permanente también subirá un 2,7% a partir de 2026, conforme lo harán el resto de prestaciones contributivas de jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares. Así lo ha confirmado el Gobierno después de conocerse el dato adelantado de la inflación del mes de noviembre, el último que se necesita para hacer la variación del IPC anual. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la pensión de incapacidad permanente en 2026.

Confirmado: a partir del 1 de enero las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social suben un 2,7%. El Instituto Nacional de Estadística hizo público el dato adelantado de la inflación del mes de octubre de un 3% que se necesitaba para calcular la variación del IPC anual que, conforme dicta la Ley 21/2021, es necesario para sacar el porcentaje exacto de incremento de las pensiones en 2026. Esto se confirmará el próximo 12 de diciembre cuando el INE haga público el dato oficial y se aprobará la última semana del año vía Consejo de Ministros.

Esta nueva subida de las pensiones provocará un incremento del 2,7% en las pensiones de incapacidad permanente. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Tesorería General de la Seguridad Social destina actualmente 13.500 millones de euros, el 9,5% del gasto total de las pensiones, a las ayudas por incapacidad permanente en cualquiera de sus cuatro modalidades: incapacidad temporal, total para la profesión habitual, absoluta para todo tipo de trabajo y de gran invalidez.

La pensión de incapacidad permanente en 2026

La pensión de incapacidad permanente sube un 2,7% en 2026 y esto hará que las cantidades medias mensuales de sus beneficiarios aumenten entre 30 y 50 euros al mes. La pensión media en 2025 está, según los datos publicados en el mes de noviembre, en 1.211,48 euros y con esta subida ascenderá a 1.244,19 euros al mes.

Conforme dicta la Seguridad Social, dependiendo de cada tipo de pensión de incapacidad permanente, sus beneficiarios recibirán una cuantía u otra. Por ejemplo, los beneficiarios de una incapacidad parcial cobrarán una indemnización a tanto alzado y los de la total percibirán un 55% de la base reguladora, que se puede ampliar un 20% a partir de los 55 años si el beneficiario está desempleado. Las personas que reciben una incapacidad absoluta recibirán el 100% de la base reguladora y los de gran invalidez, un suplemento extra debido a que necesitan de la ayuda de otra persona para desarrollar su actividad diaria.

Así subirán el resto de pensiones en 2026

El resto de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social también subirán un 2,7% en la próxima subida de las pensiones. «La revalorización supondrá, aproximadamente, 572 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán 498 euros anuales», ha confirmado desde la Seguridad Social.

Así que la pensión media de jubilación pasará de 1.511,5 euros a 1.552,32 euros, lo que supone un aumento de media de 40 euros. La pensión máxima del sistema subirá 0,115 puntos porcentuales además de este 2,7%, lo que dejará esta pensión en 3.356 euros, hasta casi llegar a los 47.000 euros brutos anuales al año.

Así quedarán las pensiones contributivas con la subida del 2,7% que se hará oficial el próximo 12 de diciembre y se aprobará en el último Consejo de Ministros del año: