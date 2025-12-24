La cotización del oro al contado prosigue su escalada este miércoles, cuando ha llegado a superar por primera vez el umbral de los 4.500 dólares por onza, a punto de cerrar así su mejor año desde 1979 para este activo refugio, con una revalorización acumulada de más del 70% en 2025.

El principal motivo de este máximo histórico reside en las expectativas de compras significativas del metal precioso por parte de los principales bancos centrales del mundo en 2026.

Asimismo, las perspectivas de nuevas bajadas de tipos en Estados Unidos y la persistente inestabilidad geopolítica también influyen en la subida de la cotización del oro al contado hasta un máximo de 4.525,96 dólares, con una ganancia del 0,9% respecto del último cierre. De este modo, el precio de la onza de oro acumula en lo que va de año una revalorización del 72,5%.

Vera Fehling, responsable de inversiones de DWS, la gestora de fondos de Deutsche Bank, explica que «casi todos los grandes bancos centrales han anunciado oficialmente que aumentarán sus reservas de oro durante los próximos 12 meses».

«Si yo, como gestora de cartera, tengo un mantra, es no posicionarme en contra del banco central, porque los bancos centrales tienen más poder y el horizonte más largo. Ellos pueden mantener su posición por más tiempo de lo que yo puedo mantener la mía, así que creo que no sería una forma prudente de posicionarme en contra del banco central, y eso es también lo que reflejamos en nuestra perspectiva del oro», añade esta inversora.

Además del oro, el precio de la plata aceleraba este miércoles su particular ‘rally’ con una subida del 2,3% respecto de la sesión anterior, hasta alcanzar un nuevo récord de 72,750 dólares por onza. En 2025, el precio de la plata acumula un alza del 149%.

De su lado, los futuros del platino llegaban a anotarse una subida del 4,7% antes de la apertura en Europa, alcanzando un máximo intradía de 2.394,75 dólares. La revalorización del metal en lo que va de año ronda así el 163%.

Aparte de las compras de oro por parte de los bancos centrales, la perspectiva de nuevos recortes de tipos por parte de la Fed en 2026, especialmente después de que el dato de inflación del 2,7% en noviembre fuera mucho mejor de lo esperado, empuja a la baja la cotización del dólar frente a las principales monedas, abaratando así la compra de oro por inversores no estadounidenses.