SECUESTRO EN MADRID

Los secuestradores serbios iban a torturar al canadiense para obtener su clave y robarle sus criptomonedas

Los secuestradores del canadiense usaron una furgoneta con las placas dobladas

El empresario Canadiense había venido a Madrid para cerrar un negocio millonario de criptomonedas

La Policía busca a más integrantes de la banda de secuestradores serbios

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El lugar de Madrid donde se produjo el secuestro del millonario.
Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018, también colaboro en televisión y en radio.

La banda organizada de delincuentes serbios que ha secuestrado a un millonario canadiense en Madrid había planificado el golpe al milímetro para torturar a la víctima y obtener sus claves para robarle su fortuna en criptomonedas.

Sólo la rápida actuación de la Policía Nacional, alertada por los testigos, salvó al empresario de acabar en Petrer (Alicante) a donde pretendía llevárselo en una furgoneta con las placas dobladas.

La banda de serbios venía siguiendo los movimientos de la víctima, desde Barcelona a Madrid, a donde llegó para cerrar un importante negocio de criptomonedas. Los asaltantes tenían toda esa información y acechaban cada uno de sus movimientos para secuestrarle.

Furgoneta alquilada y bridas para atarlo

Los serbios llegaron desde Alicante en tren para no despertar sospechas y alquilaron una furgoneta para dar el golpe. Previamente, le cambiaron las placas de la matrícula por otra de un modelo similar. También se hicieron con bridas para maniatar a su víctima.

Su último destino era Petrer (Alicante), así estaba marcado en el navegador de la furgoneta, hasta donde pretendían llevárselo para torturarle y sacarle las claves de las criptomonedas. Los dos delincuentes detenidos, no tienen antecedentes en España y la Policía Nacional busca a un tercero que consiguió escapar.

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