Torturada y sin comer: detienen a una familia por esclavizar a su sobrina en Zaragoza

Una joven de 23 años ha pasado los últimos seis meses de su vida esclavizada por su familia en una vivienda de Garrapinillos (Zaragoza). Sus tíos, miembros de su mismo clan familiar, la convirtieron en su sirvienta obligándola a trabajar sin descanso bajo torturas, palizas y sin proporcionarle comida. La Guardia Civil ha liberado a la joven y detenido a sus tíos y primas.

Los hechos se remontan al mes de junio del año 2025, cuando la joven por su propia voluntad se trasladó a vivir con sus tíos a una vivienda del pueblo de Garrapinillos y acabó encerrada e incomunicada en contra su voluntad y obligada a ocuparse de las tareas del hogar.

Si la joven se resistía la familia le retiraba la comida y la mantenían suministrándole solamente vasos de agua, la víctima llegó a estar un mes sin comer. Si su sobrina no hacía las tareas del hogar a gusto de su familia de Zaragoza, estos la golpeaban o la quemaban con una plancha.

Le fracturaron dos dedos de la mano

El caso salió a la luz cuando el 30 de diciembre los padres de la joven secuestrada denunciaron ante la Guardia Civil de Casetas la imposibilidad de contactar con su hija.

Los agentes arrancaron la investigación y dieron con la víctima en un hospital donde había sido trasladada por su familia de Zaragoza, sus tíos, con quemaduras graves y dos dedos fracturados a causa de las palizas que recibía.

La víctima había intentado huir de su cautiverio, pero fue descubierta por su familia de Zaragoza que la volvió a golpear y le rapó el pelo para castigarla. La joven presentaba signos evidentes de anemia y cicatrices de golpes y quemaduras por todo su cuerpo, pruebas de la terrible situación por la que pasó durante los últimos seis meses de cautiverio.

Finalmente, la Guardia Civil detuvo a los tíos de la joven y a sus primos. Un hombre y tres mujeres, acusados de los delitos de detención ilegal, lesiones y trato degradante. Los cuatro ya están en libertad como investigados.