Ha sido una venganza, esa es la principal hipótesis policial del intento de asesinato que ha sufrido un ciudadano argelino apuñalado en el interior de la mezquita del barrio madrileño de Tetuán. Los agresores acorralaron a la víctima en el vestíbulo del oratorio y le acuchillaron en el cuello, en el abdomen y en una rodilla antes de darse a la fuga.

El hombre apuñalado continúa en estado grave ingresado en el Hospital de La Paz tras recibir asistencia y traslado de emergencia por efectivos del SAMUR-Protección Civil. Se trata de un ciudadano argelino de 40 años con antecedentes policiales previos.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 5:00 horas en el centro cultural islámico de la calle Geranios del barrio de Tetuán, en Madrid, donde los dos agresores estaban acechando la salida de la víctima. Según los testigos, los atacantes tenían aspecto magrebí.

Apuñalado tres veces en el vestíbulo

En el momento en el que la víctima se disponía a abandonar el oratorio durante el rezo de madrugada, dos hombres armados con cuchillos han irrumpido en su interior y le han ido acorralando hasta consumar la agresión en el vestíbulo del local.

La víctima ha sido apuñalado en la mezquita, recibiendo tres cuchilladas. La primera en el cuello, otra en el abdomen y una tercera en una rodilla. Inmediatamente, los agresores han emprendido la fuga a la carrera mientras una patrulla de la Policía se dirigía a la zona comisionada por la sala del 091.

Principal hipótesis: ajuste de cuentas

Los agentes identificaron de inmediato a todos los testigos, comenzando con los interrogatorios. Los policías pidieron las cámaras de seguridad para localizar las imágenes del hombre apuñalado en la mezquita.

La hipótesis principal que manejan los investigadores de la Policía sobre el ataque a cuchilladas es que se trata de un ajuste de cuentas. La víctima tiene antecedentes policiales y había protagonizado varios altercados en la zona recientemente.