La Policía Nacional busca al ladrón que esta madrugada de jueves ha apuñalado de gravedad a un inmigrante peruano para robarle en el distrito de Ciudad Lineal (Madrid). La víctima, de 30 años de edad, ha recibido una cuchillada en el abdomen y se encuentra en estado grave en el hospital. Los agentes confirman que se investiga un robo con violencia y han descartado que se trate de un enfrentamiento entre bandas.

El violento robo ha tenido lugar alrededor de las 00.30 horas en la calle Virgen del Canto, esquina con Emilio Gastesi, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. Allí, la Policía Nacional y el SAMUR-Protección Civil encontraron a la víctima herida de gravedad con una herida por arma blanca en la fosa ilíaca izquierda, la parte inferior izquierda del abdomen.

Los sanitarios atendieron al herido en el mismo punto donde sucedió el atraco. Tras ser estabilizada, la víctima fue trasladada en estado grave al Hospital Gregorio Marañón.

Ante la gravedad de las lesiones, el convoy sanitario fue escoltado por la Policía Municipal para garantizar un traslado rápido y seguro al centro hospitalario. La Policía ha iniciado la investigación correspondiente tras recabar el testimonio de la víctima.