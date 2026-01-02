Una ola de violencia sin precedentes ha recorrido como un vendaval las celebraciones callejeras de la Nochevieja con disturbios en muchas ciudades europeas. Berlín, Amsterdam, París, Bruselas o Lyon se convirtieron en escenarios de guerra con incendios, ataques a la Policía y hasta iglesias en llamas. Los policías españoles alertan del riesgo creciente de que la violenta situación se repita en España más pronto que tarde.

«Los recientes episodios de violencia vividos en Francia, con miles de vehículos quemados durante la Nochevieja, ataques a comisarías y centros religiosos mediante el uso de material pirotécnico y disturbios generalizados, deben servirnos de advertencia. Como dice el refrán, ‘cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar’», advierten desde el sindicato policial mayoritario JUPOL.

Los policías de JUPOL, tras analizar datos e imágenes de los disturbios, relacionan la violencia creciente en la calles europeas con la deficiente integración migratoria, la creación de guetos de inmigrantes y las políticas que rechazan reforzar la prevención en la fronteras y en las calles: «España no es ajena a una amenaza que afecta de forma directa a nuestro entorno más cercano. Países como Francia, Alemania o Países Bajos llevan años sufriendo las consecuencias de no haber abordado a tiempo políticas eficaces de integración, prevención y control».

Violencia sin precedentes contra la Policía

Un millar de coches han sido incendiados en Francia durante los disturbios de Nochevieja habituales desde hace años en la capitales francesas y en las que este 2026 han sido arrestadas 505 personas, según fuentes del Ministerio del Interior galo.

En Países Bajos, Nine Kooiman, directora del Sindicato neerlandés de Policía, denunció una «violencia sin precedentes contra la Policía y los servicios de emergencia» en todo el país durante los disturbios de Nochevieja. La agente ha revelado que ella misma había sido atacada tres veces con fuegos artificiales y otros explosivos mientras trabajaba en Ámsterdam.

En Bélgica, los agentes de Bruselas y Amberes fueron objeto de ataques con fuegos artificiales. La Policía utilizó gases lacrimógenos y detuvo a más de 100 personas en la ciudad portuaria de Amberes, donde menores de tan sólo 10 u 11 años atacaron a los agentes y a los servicios de emergencia con fuegos artificiales y piedras, y prendieron fuego a bicicletas, coches y contenedores de basura. Otras 70 personas fueron arrestadas en los disturbios de Nochevieja de Bruselas.

Las autoridades de Berlín han confirmado la detención de un total de 420 personas en relación con disturbios en las celebraciones de Nochevieja, en los que 30 agentes de Policía resultaron heridos.

Inmigración descontrolada y radicalizada

Los policías de JUPOL consideran que la raíz del problema se encuentra en la falta de control de la inmigración y la radicalización religiosa: Estos escenarios pueden reproducirse en España si se continúa permitiendo la creación de guetos en determinados barrios, donde no existe una integración real y efectiva de las personas migrantes, y donde el Estado pierde capacidad de control y presencia institucional».

A ello se suma, según los agentes, la ausencia de un control efectivo en las llegadas de inmigración irregular: «JUPOL viene denunciando desde hace años la falta de medios humanos y materiales de la Policía Nacional para realizar un control adecuado, garantista y seguro de las fronteras, así como para llevar a cabo labores de prevención, inteligencia y seguimiento frente a posibles procesos de radicalización».

«El problema ya ha estallado»

Sobre la mesa, una vez más, la solicitud de más medios para la Policía Nacional, el refuerzo de las políticas de integración con los inmigrantes y la ejecución de un control efectivo de la fronteras: «La seguridad no puede improvisarse ni abordarse cuando el problema ya ha estallado.

La experiencia de otros países europeos demuestra que la inacción tiene consecuencias. España aún está a tiempo de evitar escenarios de violencia y fractura social que ya son una realidad en nuestro entorno», concluye el sindicato policial.