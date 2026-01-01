Queman una iglesia en Ámsterdam en una terrorífica Nochevieja en Países Bajos: 2 muertos y 250 detenidos

La celebración de Año Nuevo la noche de este miércoles 31 de diciembre en los Países Bajos ha sido una de las más trágicas y violentas de los últimos años. Al menos dos personas han muerto por accidentes con fuegos artificiales y se han registrado múltiples incendios, disturbios y disparos al aire. La histórica iglesia Vondelkerk en Ámsterdam quedó parcialmente destruida por un incendio durante la noche. Al menos ha habido 250 detenidos.

Muertes y accidentes graves

En Nijmegen, un menor de 17 años murió en un accidente con fuegos artificiales poco después de la medianoche. La policía aún no ha proporcionado detalles sobre las circunstancias exactas. En Aalsmeer, un hombre de 38 años falleció en otro accidente con fuegos artificiales, que también está bajo investigación.

Poco antes de las 4:00 horas ya del nuevo año, un hombre fue encontrado muerto en una calle de Róterdam. La vía fue cerrada temporalmente mientras la policía investigaba, y se sospecha que pudo haber sido atropellado.

Arrestos y violencia en fiestas

La violencia no se limitó a accidentes. En Beverwijk, un hombre de 32 años y una mujer de 29, ambos de Alemania, fueron detenidos por disparar armas al aire en un centro de fiestas poco después de la medianoche.

En Ámsterdam, se arrestaron a 52 personas por diversos delitos, mientras que en otras ciudades como Utrecht y Breda, los agentes tuvieron que enfrentarse a ataques con fuegos artificiales y cócteles molotov, según informó la policía.

Incendios y caos generalizado

La histórica iglesia Vondelkerk en Ámsterdam quedó parcialmente destruida por un incendio durante la noche. Según informó el departamento de seguridad local, las llamas devastaron rápidamente el techo del edificio y provocaron el colapso de su torre, mientras los fuertes vientos esparcían chispas y escombros en llamas a los alrededores, aumentando el riesgo para la zona circundante.

A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades informaron que el fuego fue controlado alrededor de las 11:00 horas de este jueves 1 de enero, debido a la rápida intervención de los bomberos.

La iglesia, diseñada por el reconocido arquitecto Pierre Cuypers, sirvió desde 1880 hasta 1977 como la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, perteneciente a la parroquia homónima de Ámsterdam. Tras su desacralización, el edificio central se utilizó para conciertos, mientras que los espacios anexos fueron alquilados como oficinas.

Anteriormente, la iglesia ya había sufrido un incendio en noviembre de 1904, que destruyó la torre original. Esta fue reconstruida siguiendo el diseño de Joseph Cuypers, hijo de Pierre Cuypers. Sin embargo, el incendio de la madrugada del 1 de enero de 2026 arrasó por completo la iglesia, dejando irreconocible su arquitectura histórica y centenaria.

Otros incendios graves afectaron a un pabellón deportivo en Bedum, una tienda de colchones en Hillegom y varias viviendas en Nieuwe Pekela.

4.300 llamadas a los bomberos

La saturación de las líneas de emergencia 112 fue histórica, con un promedio de siete llamadas por minuto entre medianoche y las 3:00 horas. Los bomberos respondieron a más de 4.300 llamadas, un aumento del 16% respecto al año anterior. La violencia contra los servicios de emergencia también aumentó, obligando a desplegar unidades móviles y cañones de agua en varias ciudades.

Hospitales saturados

Los hospitales de Países Bajos reportaron un incremento significativo de pacientes:

Hospital Martini de Groningen atendió a 19 jóvenes con quemaduras graves, incluyendo niños de 7 años.

atendió a 19 jóvenes con quemaduras graves, incluyendo niños de 7 años. En La Haya, el HagaZiekenhuis recibió 65 pacientes, duplicando la cifra del año anterior.

recibió 65 pacientes, duplicando la cifra del año anterior. El Hospital Catharina de Eindhoven atendió a 30 personas, incluyendo cuatro adolescentes que perdieron partes de sus dedos por fuegos artificiales.

Estos altercados se suman a una serie de ataques previos: en septiembre de 2024, la iglesia Regenboogkerk de Epe, en la provincia de Gelderland, quedó casi completamente destruida por un incendio; en noviembre de 2019, un fuego arrasó totalmente la iglesia de Nuestra Señora en Hoogmade, declarada posteriormente irrecuperable; y en 2004, tras el asesinato del cineasta Theo van Gogh, varias iglesias neerlandesas fueron objeto de intentos de incendio en un clima de creciente tensión social.