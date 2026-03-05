El aviso definitivo de los meteorólogos a Cataluña: el mapa de Meteored anuncia lluvias intensas de hasta 100 l/m2

El mapa de Meteored que anuncia lluvias intensas de hasta 100l/m2 pone los pelos de punta. Será el momento de empezar a pensar en una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de conocer el tiempo en una Cataluña que se prepara para lo peor. Con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Los meteorólogos lanzan un aviso definitivo para Cataluña

El mapa de Meteored anuncia lluvias intensas de hasta 100 l/m2

Los expertos de la AEMET advierten de una alerta que puede verse modificada con el paso del tiempo. Tal y como nos explican desde Meteored: «Un río atmosférico impulsado por la borrasca Regina intensificará las lluvias mañana y el viernes en Cataluña: se prevén acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 150 litros en 24 horas.El riesgo de lluvias fuertes y tormentas se disparará en el Mediterráneo a partir del jueves debido a dos factores: la baja en altura asociada a Regina cruzará el Estrecho mañana miércoles, situándose sobre la Comunidad Valenciana el jueves, al mismo tiempo que se aislará una nueva dana sobre Portugal. En superficie, la borrasca Regina se desplazará también al Mediterráneo, posicionándose al norte de Argelia el jueves. Esto provocará la entrada de vientos de levante y nordeste sobre la Península, con gran recorrido marítimo y gran aporte de humedad mediterránea. Centrándonos en Cataluña, las precipitaciones prometen ser persistentes entre el jueves y viernes, con acumulados localmente destacables en la comunidad».

Siguiendo con la misma explicación: «El modelo europeo prevé una regada generalizada en Cataluña a partir de la mañana del jueves, con bandas de lluvias que irán entrando desde el mar y extendiéndose por toda la comunidad durante la tarde. Se prevén acumulados generalizados de 20 a 35 l/m2, con previsión de más de 40 l/m2 en el sur de Tarragona, Lleida, interior y norte de Barcelona y en Girona. Podrían caer más de 50 l/m2 durante la jornada en el Prepirineo y Pirineo de Girona, así como en el interior sur de Tarragona. Las lluvias continuarán el viernes, con acumulados que de nuevo serán muy destacables en Girona. La jornada será gris y lluviosa en su mayoría, con un parón en las lluvias a últimas horas de la tarde en el interior de la comunidad. En la costa podría llover gran parte de la jornada, con apenas algunas pausas breves. Se prevén más de 30 l/m2 en todo el litoral catalán y de forma generalizada en Girona, con máximos pluviométricos de hasta 50-90 l/m2 en el interior de esta provincia, así como en su Prepirineo y Pirineo. En el resto, caerán entre 10 y 35 l/m2 según el modelo europeo, siendo mayores los acumulados en zonas de montaña, como la Sierra prelitoral».