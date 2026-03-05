Ayuso retrata a Bergerot: «Vayan solas y borrachas a Teherán con sus amigos gays, les colgarán de una grúa»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retratado a Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, y le ha invitado, tras la defensa de Irán de la ultraizquierdista, a que vayan «solas y borrachas a Teherán» y que se llevan «a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas».

«Ánimo, señora Bergerot. Deben relacionarse con cada hombre para hablar así del sexo masculino…», ha respondido Díaz Ayuso en primera instancia, después de que Bergerot le acusara de no ser feminista. «Yo lo lamento», ha añadido, mandando, irónicamente, «todo el ánimo y apoyo» a la diputada de Más Madrid.

A continuación, Ayuso ha animado a las diputadas del partido de izquierdas «a irse solas y borrachas por Teherán», capital de Irán, o «con minifalda a Kabul», principal ciudad de Afganistán. «Ánimo, vayan allá y llévense a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas, porque es así como tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto ustedes presumen», ha añadido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha levantado los aplausos de su bancada con su respuesta a Bergerot.

Además, en dirección a Más Madrid, la dirigente del PP ha asegurado que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no van «a promover la injusticia de las falsas denuncias como ustedes han hecho con su propio compañero», en referencia a Íñigo Errejón. «No, aquí hay un Estado de derecho, vamos a ver primero de qué se acusa a cada uno para ver quién ha utilizado de manera espuria denuncias», ha completado.

Ayuso contra el PSOE

Isabel Díaz Ayuso también ha tenido un encontronazo con la diputada y portavoz del PSOE, Mar Espinar, a la que ha asegurado que en el PP también rechazan el conflicto internacional. «‘¿No a la guerra?’, claro que no a la guerra, y que acabe cuanto antes, pero tampoco a la Guerra Civil española, que es la que ustedes alimentan cada día de sus vidas», ha recriminado al PSOE.

«Ya están conformando el frente popular, y lo dicen mientras pactan con Bildu que hay dos Españas, mientras revientan la Vuelta Ciclista a España porque su amo Zapatero ha dicho que conviene la tensión, y otra vez todos en manada van detrás sin siquiera darle dos vueltas», ha añadido.